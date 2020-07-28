Проти іноземців, які воювали на Донбасі за РФ, відкрили кримінальні справи

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження за фактом участі громадян Киргизстану, Бразилії, Боснії і Герцеговини у війні на Донбасі на стороні "Л/ДНР".

Як йдеться на сайті Офісу генпрокурора, у складі незаконних збройних формувань Росії з 2014 року воювали не менше трьох громадян Киргизстану, п'яти громадян Боснії і Герцеговини і семи громадян Бразилії.

"Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер", – відзначається в повідомленні.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, ухваленої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше боєць полку Кадирова проговорився, що воював проти України.