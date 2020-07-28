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Проти іноземців, які воювали на Донбасі за РФ, відкрили кримінальні справи

Кирило Лютий
Розслідування
1,3 т.
Проти іноземців, які воювали на Донбасі за РФ, відкрили кримінальні справи

Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження за фактом участі громадян Киргизстану, Бразилії, Боснії і Герцеговини у війні на Донбасі на стороні "Л/ДНР".

Як сказано на сайті Офісу генпрокурора, в складі незаконних збройних формувань Росії з 2014 року воювали не менше трьох громадян Киргизстану, п'яти громадян Боснії і Герцеговини і семи громадян Бразилії.

"Іноземні найманці "служили" у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони "Призрак", 11 окремому мотострілецькому полку "Восток", 5 окремій мотострілецькій бригаді "Оплот", приватній військовій компанії "Вагнер", – відзначається в повідомленні.

Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії – порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року.

Як писав OBOZREVATEL, раніше боєць полку Кадирова проговорився, що воював проти України.

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  2. Розслідування