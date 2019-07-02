Проти детективів НАБУ відкрили кримінальне провадження: в чому справа

Державне бюро розслідувань почало кримінальне провадження щодо детективів НАБУ, які брали участь у затриманні генерального директора компанії "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороди в рамках справи про обмін квартир з Нацгвардією.

Детективів підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою). Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляє прес-служба компанії "Укрбуд".

Санкція за цією статтею передбачає обмеження волі до трьох років або позбавлення права займати свої посади на строк до п'яти років.

Як відомо, Майбороду затримали вранці 14 травня в його будинку в рамках розслідування зловживань тодішнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова при обміні квартир для військовослужбовців.

Однак вже 16 травня Шевченківський суд Києва визнав незаконним затримання Майбороди і звільнив його з-під варти. А 17 травня Солом'янський суд Києва відмовив в арешті Майбороди, пославшись на те, що НАБУ не змогло довести збитки у справі з квартирами Нацгвардії.

Суд призначив Майбороди заставу в розмірі 2 млн грн. Рішення про цей запобіжний захід оскаржується стороною захисту.

НАБУ Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ГБР, САП і ГПУ поскаржилися на НАБУ, звинувативши бюро в бездіяльності щодо розслідування справи про розкрадання в "Укроборонпромі".

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