Протеже Труби злив відповіді на тести для слідчих ДБР: скандальний запис

У мережі з'явився запис скандальної розмови ексголови Державного бюро розслідувань Романа Труби і його "правої руки" Ігоря Щербини, який погорів на хабарі. Вони обговорюють надання відповідей на тести кандидатам на посади слідчих органу.
Фрагмент розмови Труби зі Щербиною опублікували на Telegram-каналі "Трубу прорвало". Зокрема йдеться про трьох привілейованих учасників конкурсу, які повинні заздалегідь дізнатися правильні відповіді завдань на іспиті. Запис датовано 1 липня 2019 року.
Роман Труба
"5 канал"
Нижче наводимо повний текст діалогу.
Щербина: Тоді не буду вас затримувати, Романе Михайловичу. Швиденько основні питання пробіжимося. Перше питання, найважливіше, конкурси ж почалися. Можеш мені зробити зараз відповіді на питання? Дуже обмежена кількість. Двом-трьом.
Труба: Що почалося?
Щербина: Конкурси на слідчих.
Труба: Так вони вже давно почалися.
Щербина: Ну, у мене там деякі люди на 5-6 число є. У мене є, бл*дь, три людини. Ти всіх знаєш. Ти особисто обіцяв Анатолію Миколайовичу Ільїну, другий – це племінник Горбатюка і третій – це син СБУвця. Ось мене три людини цікавлять.
Труба: Угу.
Щербина: І мені треба швидше ці відповіді.
Труба: Так завтра чи сьогодні?
Щербина: Там на 5 число іспит.
Труба: Так, піде флешку зараз візьме, і одразу організуємо.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 грудня детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.
На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск Бюро.
Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності й водночас дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.
Також 3 грудня монобільшість Верховної Ради України проголосувала за перезавантаження ДБР. Вона відправила у відставку Трубу і всіх його заступників.
24 грудня Зеленський підписав закон, що передбачає звільнення директора ДБР Романа Труби.
Тимчасовою головою відомства була призначена народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Венедіктова.
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