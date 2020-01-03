Протеже Труби злив відповіді на тести для слідчих ДБР: скандальний запис

У мережі з'явився запис скандальної розмови ексголови Державного бюро розслідувань Романа Труби і його "правої руки" Ігоря Щербини, який погорів на хабарі. Вони обговорюють надання відповідей на тести кандидатам на посади слідчих органу.

Фрагмент розмови Труби зі Щербиною опублікували на Telegram-каналі "Трубу прорвало". Зокрема йдеться про трьох привілейованих учасників конкурсу, які повинні заздалегідь дізнатися правильні відповіді завдань на іспиті. Запис датовано 1 липня 2019 року.

Роман Труба "5 канал"

Нижче наводимо повний текст діалогу.

Щербина: Тоді не буду вас затримувати, Романе Михайловичу. Швиденько основні питання пробіжимося. Перше питання, найважливіше, конкурси ж почалися. Можеш мені зробити зараз відповіді на питання? Дуже обмежена кількість. Двом-трьом.

Труба: Що почалося?

Щербина: Конкурси на слідчих.

Труба: Так вони вже давно почалися.

Щербина: Ну, у мене там деякі люди на 5-6 число є. У мене є, бл*дь, три людини. Ти всіх знаєш. Ти особисто обіцяв Анатолію Миколайовичу Ільїну, другий – це племінник Горбатюка і третій – це син СБУвця. Ось мене три людини цікавлять.

Труба: Угу.

Щербина: І мені треба швидше ці відповіді.

Труба: Так завтра чи сьогодні?

Щербина: Там на 5 число іспит.

Труба: Так, піде флешку зараз візьме, і одразу організуємо.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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