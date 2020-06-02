Попробую сказать своё мнение про протесты в Америке и на фоне этого - мародерства и грабежи, и немного про наши реалии.

Про первопричину протестов не буду углубляться, вы её и так знаете. Копы по беспределу задушили темнокожего, у которого были проблемы с сердцем, наступив ему на шею. Впрочем это не единственный случай применения немотивированной жестокости к темнокожим.

И это прискорбно.

На фоне этого вспыхнули протесты, полицейские машины жгли, участки пылали, копы не могли во время массовых протестов выполнять свои функции и города захлестнули ограбления и мародерства.

Естественно, притчей во всех устах стала жестокость копов к темнокожим и темнокожие мародеры. Но. Давайте правильно расставлять акценты.

Копы в Америке действительно жестче реагируют на вероятных преступников и жестче проводят задержания. Это нормально для страны, где разрешено ношение скрытого оружия, более либеральное оружейное законодательство и да, где постоянно убивают полицейских. Убийство полицейских даже при всех мерах предосторожности - это нередкое явление. Потому полиция вас будет задерживать максимально жестко.

Да, у полиции предвзятое отношение к темнокожим. Собственно потому что вероятность того, что грабитель или мародер перед вами будет темнокожим - гораздо выше, чем вероятность того, что белый пойдет в банды или барыжить на улицы наркотой со стволом под футболкой. Неблагополучные слои населения Америки в своем большинстве – цветные. И поп-культура чернокожих нехило так пропагандирует сопротивление полиции и отстрел их как показатель крутости. И да, у полиции к темнокожим предвзятое отношение, при этом обоснованное. Они их задерживают чаще и стреляют по ним чаще во время задержания. Эта проблема не возникла сегодня. Один из первых ганста-хитов группы N.W.A., которому почти полсотни лет, "Fuck Tha Police", рассказывает именно о противостоянии полиции и темнокожих.

При этом темнокожие не раз убивали полициейских в отместку. Таких случаев в Америке хватает. После убийства Мартина Лютера Кинга лозунг "Сила Черных" и партия "Черных пантер" (да, комикс и фильм как бы намекает) подливали масла в огонь.

При этом, это совершенно не значит, что все черные - мародеры и грабители из уличных банд.

Но когда начинаются такие беспорядки - часто именно мародеры и грабители выходят на улицу и чувствуют себя там в общей толпе безнаказанными. Но их нельзя ассоциировать со всем движением протеста.

Вот, к примеру, аккаунт Robert J Sutherlandа. Который, если вы пролиснете его фейсбук, искренне возмущен действиями полиции при убийстве темнокожего.

Он же параллельно участвует в охранных рейдах по своему городу и призывает защищать от банд антифа население близлежащих населенных пунктов.

И о чудо - антифа, узнав что американские граждане готовы с оружием защищать свои дома, почему-то туда не явились.

В то же время есть видео, как грабители, в основном цветные, избивают безоружных и инвалидов, что пытаются противостоять им в ограблении жилья. В общем, предвзятость полицейских сейчас тоже демонстрирует основу неприязни...

Но грабители есть везде. И если вы думаете, что у нас по-другому - то боюсь вас разочаровать.

У нас цыгане грабят на вокзале абсолютно безнаказанно, и дай им волю и сними ограничения – и будут вас грабить и избивать без зазрения совести.

У нас хватает алко-наркоманских элементов, которые группами вас в случае уличного беспредела будут забивать в углу дубинами или курочить вашу машину. Майдан был полем, на котором было слишком много интелигенции, которой мародерство было чуждо. Но сделайте бунт более низменным по своей сути - и вы сильно удивитесь.

Потому могу вам сказать одно - я более чем уверен, что если в Украине будут такие смутные времена, то заведения которые точно не будут грабить - это будет Pizza Veterano, а так же заведения, где хватило денег нанять людей с оружием для охраны. Где люди для обеспечения порядка будут консолидироваться и координироваться так, чтоб банды понимали, что туда нехрен и соваться. И вместо того, чтоб спорить о том, как там в Америке, лучше взять их опыт на вооружение и купить себе ствол. Это не панацея, и, возможно, оружие вас и не защитит... но если вы им умеете обращаться и оно у вас есть дома, шансов выжить у вас все равно будет побольше.

Потому – будь как Роберт. Имей дома оружие. Порицай полицейских за произвол. Будь готов защищать свою общину.

Наф сказал. Аминь.