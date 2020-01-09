Протести в Абхазії: "спікер парламенту" потрапив до лікарні з серцевим нападом

Так званий спікер парламенту окупованої РФ грузинської території Абхазії Валерій Кварчія був госпіталізований із серцевим нападом.

Як передає ТАСС, його доставили в лікарню одразу ж після наради "про ситуацію в республіці" в четвер, 9 січня.

"У спікера серцевий напад, його забрали медики, які прибули швидкою допомогою", – повідомило джерело.

Валерій Кварчія ТАСС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Абхазії почалися масові протести з вимогою нових виборів. Зокрема, кілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" і взяли його штурмом.

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