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9 січня • оновлено в 19:21
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Протести в Абхазії: "спікер парламенту" потрапив до лікарні з серцевим нападом

1.5т
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Так званий спікер парламенту окупованої РФ грузинської території Абхазії Валерій Кварчія був госпіталізований із серцевим нападом.

Як передає ТАСС, його доставили в лікарню одразу ж після наради "про ситуацію в республіці" в четвер, 9 січня.

"У спікера серцевий напад, його забрали медики, які прибули швидкою допомогою", – повідомило джерело.

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Валерій Кварчія

Валерій Кварчія

ТАСС

Як писав OBOZREVATEL, напередодні в Абхазії почалися масові протести з вимогою нових виборів. Зокрема, кілька сотень людей зібралися в центрі Сухумі, виламали двері будівлі "адміністрації президента" і взяли його штурмом.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Грузія
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