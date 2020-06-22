У Харкові влаштували бунт проти хворих на COVID-19: швидка з пацієнтом на ШВЛ ледве прорвалася в лікарню

Близько 100 учасників протесту 22 червня перекрили проїзд на територію Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення. Поліції довелося втрутитися, щоби пацієнта із COVID-19 змогли доправити в лікарню.

Акція проти відкриття медустанови для прийому інфікованих коронавірусом почалася вранці. Мітингувальники заблокували ворота. Вони вважають, що клініку необхідно використовувати виключно для потреб "чорнобильців".

У Харкові протестують "чорнобильці" Facebook Наталії Попової

Один із аргументів учасників протесту – непристосованість установи для лікування пацієнтів із COVID-19. Цього не заперечує і директорка Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення Ірина Пирогова.

"Вони (диспансери) не будувалися від початку як інфекційні, а там особливі вимоги. Наша лікарня – не виняток. Безумовно, є моменти", – зазначила вона в коментарі OBOZREVATEL.

Однак екстрена ситуація – зовсім інша річ, вважає Пирогова.

"Під час війни оперували у бліндажах. Так що до екстреної ситуації пристосовуються", – додала директорка диспансеру.

Поліція допомагає проїхати швидкій допомозі Facebook Наталії Попової

Першою прийняла на себе удар Харківська обласна інфекційна лікарня, яка зараз переповнена. Кількість хворих на COVID-19 неухильно зростає, тому було ухвалене рішення "запустити" лікарні "другої лінії" – таким чином до цього списку потрапив диспансер, де переважно лікуються "чорнобильці".

Волонтер Наталія Попова розповіла OBOZREVATEL, що іще навесні, коли стало відомо, що диспансер буде відкритий для лікування пацієнтів із COVID-19, до його забезпечення підключилися бізнесмени та благодійні фонди.

"IT-фахівці виділили близько 300 тис. грн і провели кисневу лінію. Різні фонди забезпечили респіраторами, захисними костюмами і щитками. Це було ще наприкінці березня-початку квітня, оскільки планували задіяти диспансер, коли в обласній інфекціонці буде заповнено 50% ліжок", – уточнила вона.

Поліція відтісняє протестувальників біля диспансеру Facebook Наталії Попової

На її думку, "чорнобильці" вважають диспансер радіаційного захисту мало не своєю власністю.

"Їм уже запропонували отримання медичної допомоги, терапевтичного лікування в будь-якій лікарні, де вони побажають. Однак їх це не влаштовує, адже набагато зручніше лікуватися у своїх лікарів, у знайомих палатах і своїй лікарні. Але, знаєте, прикро: коли вони отримували всю весну допомогу – всіх усе влаштовувало, а як виникла необхідність лікувати пацієнтів із COVID-19, так відразу протест", – додала Наталія.

За її словами, першого пацієнта, який перебуває на штучній вентиляції легенів, довелося піднімати сходами – приймальне відділення було заблоковане.

Важкого пацієнта ледве доставили в лікарню / Скріншот із відео Анни Черненко

За інформацією відділу комунікації поліції Харківської області, під час сутичок постраждали двоє оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. За попередньою інформацією, в одного з них закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку.