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/Розслідування

Протест проти Зеленського в Рівному: поліція взялася за колег

5.2тЧитати матеріал російською

У Рівному співробітники поліції почали службову перевірку щодо своїх колег, які склали адмінпротокол стосовно двох учасників мирної акції проти президента Володимира Зеленського.

Як повідомляє прес-служба, перевірка була ініційована начальником поліції Рівненської області Валерієм Самчуком.

"Вчора, близько 12:00 під час несення служби поліцейським Рівненського відділу поліції на Майдані Незалежності обласного центру було виявлено двох молодих людей з плакатами політичного спрямування. Для встановлення їхніх осіб, дівчині і хлопцю було запропоновано пройти до відділу поліції, на що обидва погодилися. При цьому жодним чином їхня свобода і пересування не обмежувалися", - сказано в повідомленні.

поліція

поліція

УСІ

Перевірку складених адмінпротоколів, а також Книгу доставлених і запрошених до відділу поліції здійснювала Рівненська місцева прокуратура, порушень з боку поліцейських не виявила.

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"Поліцейські Рівненського відділу поліції діяли в рамках покладених на них законодавством обов'язків. Поліція області поважає думку громадськості і вважає, що для недопущення конфліктних ситуацій з жителями міста, які мають іншу громадянську позицію, доцільніше було б обмежитися профілактичною бесідою в дотриманні вимог законодавства при проведенні подібних акцій. Остаточна правова оцінка вказаних фактів і дій поліцейських буде надана за результатами комплексної службової перевірки", - повідомив Самчук.

З метою недопущення подібних інцидентів особовому складу поліції області буде доведено і наголошено на необхідності застосування перш за все методів комунікації з громадянами під час здійснення ними дрібних правопорушень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко обурена затриманням двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент президента Володимира Зеленського. Вона збирається направити з цього приводу запит до Національної поліції.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаРівне
Тег
поліція
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Щось мені підказує чим ця перевірка закінчиться, адже вже один юрист(колишній комік) висловився, що затримання не було. Видно справжнього ясновидця, талант не проп"єш. Спробую і собі пророкувати: завдяки таким "фішкам" рейтинг нового презика швидко зрівняється з попоредником, а може ще й переплюне.
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