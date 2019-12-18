"Рубався за землю": з'ясувалося ім'я "фермера-акробата" на мітингу під Радою

Учасник протестів під Верховною Радою в Києві 17 грудня, який став героєм інтернет-мемів через свій "акробатичний" трюк на мітингу, – це Іван Старостенко.

У мережі його називають главою Національного корпусу в Херсоні та фермером, повідомила на своїй сторінці у Facebook журналістка Ірина Ромалійська.

"У Нацкорпусі стверджують, що він – фермер. Ну, "фермер" – дуже розтяжне, звичайно, поняття. На ім'я "Старостенко Іван Сергійович" жодного ФОП не зареєстрований. У фінансовому звіті Національного корпусу зазначено, що Іван Старостенко в 2018 році зробив три внески по майже 1000 гривень", – з'ясувала журналістка.

Іван Старостенко на мітингу LB.ua

"Згадок у ЗМІ небагато: бився в Херсонській міськраді і "спостерігав" за маршем феміністок", – додала вона.

Представник політичної партії "Національний корпус" Роман Чернишов у своєму Facebook-акаунті написав, що Старостенко "рубався в прямому сенсі слова за свою землю".

"Вані 23 роки, він із Херсона. У Вані є 5 га землі. Із 16-ти років він займається фермерством, вирощує пшеницю, кукурудзу і буряк", – заявив Чернишов.

Нагадаємо, фото учасника мітингу проти прийняття закону щодо ринку землі, який замахнувся ногою на правоохоронців, викликало бурхливу реакцію мережі. Користувачі жартома назвали його "молодим аграрієм".

Іван Старостенко на мітингу Facebook / Руслан Кошурба

Коментарі до посту Скріншот

facebook.com/klonromank

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Києва 17 грудня почалися мітинги під Верховною Радою України. На них вийшли власники машин на єврономерах, противники відкриття ринку землі та нового Трудового кодексу.

Власники "євроблях" запалили фаєри і почали вимагати у влади спростити процедури й ціну на розмитнення ввезених в Україну автомобілів.

Окремі учасники намагалися встановити на проїжджій частині на вулиці Грушевського військовий намет. Для цього вони принесли дрилі та при цьому пошкодили асфальт. Незабаром між мітингувальниками і поліцейськими сталася сутичка.

Через мітинги під Радою в Києві утворилися масштабні затори. Центр столиці був заблокований.

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