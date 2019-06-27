Протаранили три маршрутки: в Миколаєві трапилася масштабна ДТП

У четвер, 28 червня, в Миколаєві трапилася ДТП за участю автомобіля Volkswagen Passat і трьох маршруток, у результаті чого постраждали декілька пасажирів.

Аварію спровокував водій легкового авто з одеськими номерами на проспекті Центральному, пишуть "Новости N". (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"У районі перетину з вул. Водопровідною Passat "наздогнав" ззаду маршрутку 75-го маршруту. Від потужного удару Mercedes відлетів на 20 метрів вперед. Після цього Volkswagen різко змінив траєкторію руху і врізався в маршрутку, що стояла на зупинці "Водопровідна". Від удару маршрутка рушила вперед і вдарила ще одну маршрутку, що стояла там же", – сказано в повідомленні.

ДТП у Миколаєві

ДТП у Миколаєві

ДТП у Миколаєві

ДТП у Миколаєві

ДТП у Миколаєві

У всіх трьох маршрутках було багато пасажирів, кілька з них були травмовані. На місце події приїхала "швидка", лікар якої надав на місці допомогу постраждалим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня на Одеській трасі під Києвом трапилася ДТП за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті рух на ділянці було практично повністю заблоковано.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!