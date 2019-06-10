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Просять підписати договір: в Україні з'явився новий вид шахрайства з псевдообмінниками

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Киянка заплатила шахраям у псевдообміннику 87 тисяч гривень за інформацію про курс валют.

Як передає ТСН, Алісу Чумак обдурили в столичному кіоску з вивіскою "державні лотереї" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Дівчині обіцяли швидко поміняти валюту на гривні, і вона, віддавши 3300 доларів, на підписала договір, не прочитавши. Він виявився інформаційним.

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Ілюстрація

Ілюстрація

Корреспондент.net

Кіоск мешканка Києва знайшла за оголошенням в інтернеті. Місце його розміщення дівчині здалося безпечним – поруч із метро, недалеко від столичного Подолу.

"Він перевірив усі гроші, які я йому дала. У нього там є і лічильна машинка. Потім дав мені два папірці, в яких я поставила підпис. Насправді, таку суму в банку отримати важко. Тому що треба замовляти гроші заздалегідь, а мені потрібно було зараз", – розповіла Аліса.

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Увесь процес шахрайства тривав хвилин 10. "Ось такі інформаційні послуги були надані, але так розумію – щось не сподобалося. До речі, є договір – там усе вказано", – каже адвокат підприємця кіоску.

У договорі сказано, що клієнтка за 87 тисяч гривень отримала інформацію про курс валют. Журналісти з'ясували, що в "обміннику" працював 26-річний Максим, який приїхав до Києва з Луганщини. Сам кіоск належить приватному підприємцю Євгену Рожкову з Алчевська.

При цьому в угоді менеджер підписався його прізвищем, а печатку поставив із Харкова.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" і отримати 10 тис. грн. Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти

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Теми
Новини Києва та Київської областішахрайство в Києві
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УкраїнаКиїв
Теги
курс валютшахраївидео
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