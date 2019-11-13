"Прострілюється 70%": Труба висунув гучні звинувачення генералу Марченку

Голова Державного бюро розслідувань Роман Труба виступив із гучною заявою у справі про неякісні бронежилети. За його словами, балістична експертиза нібито показала, що 70% із них прострілюються. Головним підозрюваним у цьому розслідуванні слідство вважає начальника Головного управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка.

Труба і Марченко

Фрагмент тестування бронежилетів Труба показав у короткому відеоролику на своєму Telegram-каналі, зазначивши, що Марченко нібито знав, що засоби захисту зроблені з необроблених плит, які не відповідають технічним вимогам, не пройшли балістичні випробування або не мають відповідних протоколів (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, директор ДБР стверджує, що Марченко, знаючи про брак бронежилетів, нібито не повернув їх, а наказав підлеглим приймати наступні партії.

"Балістична експертиза, яку провела спеціалізована державна установа, засвідчила, що прострілюється 70% бронежилетів. Розслідування не завершене. Будуть нові підозри", – анонсував Труба.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада суд заарештував генерал-майора Марченка, підозрюваного у закупівлі неякісних бронежилетів.

Рішення ухвалив Печерський суд Києва, визначивши заставу у розмірі 76 млн гривень.

За версією слідства, Марченко із групою осіб умисно, за попередньою змовою, закупили тисячі бракованих бронежилетів для ЗСУ на 176 млн гривень.

У партії "Європейська солідарність" заявили, що суд над Марченком та іншими посадовими особами Міноборони України за сфабрикованою справою грає на руку ворогу та є складовою частиною процесу руйнування тих реформ, які відбулися у системі ЗСУ.

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