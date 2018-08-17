"Просто виродок": спливли деталі про чоловіка, який облив дітей кислотою в Одесі

Чоловік, який облив кислотою 12-річного хлопчика, за те, що той нібито шумів під вікнами його квартири в Одесі, раніше виділявся дивною поведінкою і агресивно реагував на дітей.

Медики кажуть, що маленькому Саші пощастило, тому що кислота не потрапила в очі і дихальні шляхи. Дитина приїхала до бабусі і гуляла на вулиці з місцевими однолітками, коли 50-річний чоловік почав кричати, а потім виплеснув на дітей рідину, сказано в сюжеті ТСН.

"Це було все дуже швидко, до того він почав нас дражнити, лаяти матом - як завжди. Це часто бувало, кожен день", - розповів друг потерпілого Герман.

Діти зізнаються, що і самі дражнили чоловіка, тому що він постійно зачіпав їх, а також знущався над вуличними кошенятами.

"Він говорив: я ваших мам... Ваші батьки такі-сякі... Кошенятам теж наливав отруту - деякі не пили, а деякі випили і померли", - розповідають діти.

Сусіди підтверджують, що чоловік вже давно веде себе дивно - лається, випиває, ходить голим перед вікном. Втім, досі в поліцію на нього не скаржилися і справлялися своїми силами.

"Дурніше людини я не бачив. Ганяв тут дітвору, за що і отримував стусанів не один раз - і не кається", - поділився сусід нападника Микола Бухтер.

Оскільки діти не відразу зрозуміли, що сталося, Саша пішов додому і тільки вранці передзвонив мамі.

"Вранці дзвонить дитина: мама, пече дуже сильно. Надіслав фотографії. Я відразу за ним", - розповіла мати постраждалого Наталія. Поліція досліджувала сліди рідини на асфальті і затримала кривдника Саші. Експерти речовину на асфальті вже ідентифікували, а потім знайшли пляшку з її залишками вдома у затриманого.

"Сірчана кислота", - констатував глава обласної поліції Дмитро Головін. Але мати 50-річного одесита нападника захищає. "Це все пропаганда, ось що це! Так відчепіться ви від мене", - заявила вона журналістам.

Чи залишаться у Саші шрами на обличчі, медики поки не зізнаються.

"Кислота завжди дає глибокі опіки, найголовніше - вона проявляється не відразу. Повинна повністю зійти мертва тканина, цей некроз, потім ми побачимо, чи буде оперативне лікування, або саме заживе", - розповів лікар-комбустіолог опікового відділення Одеської міської багатопрофільної лікарні № 10 Олег Загребельний.

Турбує медиків і психологічний стан підлітка, але мати, яка не відходить від сина ні на хвилину, сподівається, що Саша з шоком впорається, адже він - спортсмен. А ось те, що накоїв сусід, у жінки не вкладається в голові.

"Просто виродок. Я не знаю, як його описати. Що взагалі дитина могла йому такого зробити", - дивується вона.

Зараз затриманий в ізоляторі тимчасового тримання, йому загрожує до семи років ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Херсоні облили кислотою відому активісту Катерину Гандзюк , яка є чиновником міської ради.