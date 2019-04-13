"Просто свято якесь!" ЗСУ розгромили бліндаж терористів на Донбасі

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі нове знищення українськими вояками об'єкта терористів на Донбасі.

Зокрема, йдеться про бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці. Відео викликало захват у користувачів мережі.

"Це ж просто свято якесь!", "Не дивлячись на політичні обставини, ЗСУ продовжують жорстко бити ворога", – пишуть вони.

Скріншот із відео

При цьому Штефан поскаржився на величезну кількість проросійських тролів, які активно стежать за подібними звітами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео знищених позицій терористів "ДНР" на Ясинуватській розв'язці. Удар по них завдали сили ООС.

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