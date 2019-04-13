"Просто свято якесь!" ЗСУ розгромили бліндаж терористів на Донбасі

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі нове знищення українськими вояками об'єкта терористів на Донбасі.
Зокрема, йдеться про бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці. Відео викликало захват у користувачів мережі.
"Це ж просто свято якесь!", "Не дивлячись на політичні обставини, ЗСУ продовжують жорстко бити ворога", – пишуть вони.
Скріншот із відео
При цьому Штефан поскаржився на величезну кількість проросійських тролів, які активно стежать за подібними звітами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео знищених позицій терористів "ДНР" на Ясинуватській розв'язці. Удар по них завдали сили ООС.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".