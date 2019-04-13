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"Просто свято якесь!" ЗСУ розгромили бліндаж терористів на Донбасі

2.4тЧитати матеріал російською

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) показав у мережі нове знищення українськими вояками об'єкта терористів на Донбасі.

Зокрема, йдеться про бліндаж окупантів на Ясинуватській розв'язці. Відео викликало захват у користувачів мережі.

"Це ж просто свято якесь!", "Не дивлячись на політичні обставини, ЗСУ продовжують жорстко бити ворога", – пишуть вони.

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"Просто свято якесь!" ЗСУ розгромили бліндаж терористів на Донбасі

Скріншот із відео

При цьому Штефан поскаржився на величезну кількість проросійських тролів, які активно стежать за подібними звітами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео знищених позицій терористів "ДНР" на Ясинуватській розв'язці. Удар по них завдали сили ООС.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської області
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Цапью смешно,а вашим зашкваренным запаребриковым братанам думаю не очень.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Лол))) Толян штиглиц опять в запое?)))) И что же видно на этом видосе?))))) Хахлы полюбому что-то разглядят))
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Штирлиц жалуется ,что его мордой в говно суют после каждой ""победной ""реляции,ну так сам дебил дырявый,одно и то же видео выкладывает с разных ракурсов под разными ""победами"",а восновном дерьмо непотребное,че там ебануло и где,кастрюлькам по бую,они заголовок прочитали и в пляс,им процесс главное,поскакать поорать,сопли пустить поЦреотические.
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