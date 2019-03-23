"Простіше розділити": в Росії заговорили про сценарій "ДНР" для західної України

Російський пропагандист Олексій Ситников заявив, що у найближчому майбутньому в західній Україні нібито повториться сценарій терористичних "Л/ДНР".

Він додав, що в умовах наростання невдоволення тим, що відбувається в країні, населення західної України нібито може зажадати відділення і самостійності за аналогією з розвалом СРСР, повідомляє проросійське ЗМІ.

"Таке відчуття, що не видно в зоні тієї території, яка зараз є Україною, я не виключаю шансів, що західній Україні через якийсь час набридне. Це може привести до формування в західній Україні фактично такого ж процесу, як стався на сході. Я дуже боюся, що той набір проблем, який склався в Україні, може призвести до того, що цей об'єкт ці проблеми може не вирішити", — сказав Ситников.

Західна Україна "Хроніка.інфо"

"Відповідно, може з'явитися бажання, як розвал СРСР теж вирішував проблеми, які накопичилися. У тому форматі, в якому існував СРСР, багато гравців уже не бачили рішення, їм простіше було розділити, ніж вирішувати і домовлятися далі", — підсумував кремлівський пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній народний депутат України Ігор Марков, який утік до Росії, виступив із неадекватною заявою про те, що світ повинен визнати терористичні "Л/ДНР", а в Україні крім них також повинні з'явитися "ОНР", "ХНР" і ще одна "ДНР" на території Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Кремлівський пропагандист, директор Центру вивчення країн Близького Сходу і Центральної Азії Семен Багдасаров заявив, що Україна повинна перетворитися на УНР, до якої увійдуть тільки південні і східні області.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся