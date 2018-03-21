Прослушка у Холодницького: стало відомо, що наговорив глава САП

Прослушку в кабінеті глави Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького встановили співробітники НАБУ, але справу проти нього веде Генпрокуратура.
Про це з посиланням на свої джерела пише УП, зазначаючи, що "жучки" в кабінеті керівника САП провисіли мінімум кілька тижнів.
При цьому наголошується, що нічого кримінального зафіксувати не вдалося. Але на дисциплінарне покарання Холодницький наговорив.
"Ну там криміналу немає, але є дуже неприємні антисемітські висловлювання", - розповіло джерело в прокурорських колах.
Нагадаємо, 20 березня ЗМІ повідомили про швидку відставку Холодницького через проблеми зі здоров'ям і "занадто нервову роботу".
Також напередодні стало відомо, що в його кабінеті була виявлена прослушка НАБУ.
Як писав "Обозреватель", "жучки" були закладені в акваріум.
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