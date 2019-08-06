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Прослуховували і майнили криптовалюту: розкрилася найбільша афера у судах України

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У судовій системі України була розкрита найбільша афера. З'ясувалося, що службові ноутбуки працівників використовувалися для прослухування і майнінгу криптовалюти.

Такого висновку дійшли експерти Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Мін'юсту після проведення перевірки "Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи", пише "Юрліга".

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Ілюстрація

Так, з'ясувалося, що:

  • шкідливе програмне забезпечення MinerGate, інстальоване на FTP- сервері і починаючи з 1 січня 2018 року, використовуючи потужності та електроенергію ДСА, працювало з криптовалютою;

  • мало місце незаконне використання серверного обладнання ДСА для роботи низки приватних ресурсів;

  • виявлено інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення з функцією спеціального технічного засобу негласного отримання інформації. Він був встановлений на великій кількості ноутбуків ДП "ІСС", які використовувалися для налаштування серверів, персональних комп'ютерів ДСА та судів м. Києва і тривалий час здійснював приховані аудіозаписи розмов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, главі Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку 2 серпня вручили підозри у можливих злочинах.

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Місце
Україна
Тег
Міністерство юстиції
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филипп филипыч
филипп филипыч
украинские программёры самые лучшие в мире))
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