Прослуховували і майнили криптовалюту: розкрилася найбільша афера у судах України

шкідливе програмне забезпечення MinerGate, інстальоване на FTP- сервері і починаючи з 1 січня 2018 року, використовуючи потужності та електроенергію ДСА, працювало з криптовалютою;

виявлено інсталяційний файл шкідливого програмного забезпечення з функцією спеціального технічного засобу негласного отримання інформації. Він був встановлений на великій кількості ноутбуків ДП "ІСС", які використовувалися для налаштування серверів, персональних комп'ютерів ДСА та судів м. Києва і тривалий час здійснював приховані аудіозаписи розмов.