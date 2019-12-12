Просив політичного притулку: суд Молдови ухвалив нове рішення щодо судді-втікача Чауса

Молдовський суд вкотре відмовив у наданні політичного притулку українському судді-втікачу в справах Євромайдану Миколі Чаусу, який підозрюється в отриманні 150 тис. доларів хабара.

Відповідне рішення було ухвалено судом Кишинева ще 11 жовтня 2019 року, яке тільки нещодавно опублікували на їхньому судовому порталі, повідомляє "Слідство.Інфо".

Зазначається, що Чаус попросив політичного притулку у президента Молдови одразу після затримання, ще у 2017-му році, й отримав відмову. Упродовж двох років він оскаржував це рішення у суді.

Микола Чаус Главред

"Цьогоріч 11 жовтня суддя не задовольнила позов Миколи Чауса, в якому той просив скасувати відмову у політичному притулку. Розгляд справи відбувався у закритому режимі", – йдеться у повідомленні.

За словами адвоката скандального українського судді, вони оскаржуватимуть це рішення і вже подали апеляцію.

Водночас нині проходить розгляд справи про екстрадицію Чауса в Україну, яка слухається з 2017-го року. Наступне засідання заплановане на 31 січня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали на гарячому при отриманні хабаря.

Він розглядав справу торговця наркотиками і раптом несподівано оголосив перерву. Після цього суддя пішов із будівлі, зустрівся з людиною, яка передала йому хабар, потім повернувся й виніс рішення на користь підсудного. Суддя сховав частину грошей у скляні банки, які закопав у городі.

Заарештувати Чауса українські прокурори не змогли через його суддівський імунітет, якого його могла позбавити Верховна Рада.

Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення про арешт квартири та автомобіля Чауса.

У свою чергу, він втік на територію окупованого Криму, а звідти – в Молдову.

1 березня 2017 року він був затриманий співробітниками прокуратури країни. Після цього Україна направила в Молдову запит на екстрадицію судді-втікача.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!