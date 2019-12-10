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10 грудня • оновлено в 21:13
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Просив гроші і хвалився елітним авто: Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

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У вівторок, 10 грудня, пранкер Джокер оприлюднив скандальну переписку генерального директора корпорації "Укрбуд" Олега Майбороди і його попередника, одіозного забудовника Максима Микитася про афери останнього.

Фото з'явилися в однойменному Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зайшов у переписку скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором "Укрбуду" Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, петитні вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально", – написав Джокер.

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Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

Зокрема, з повідомлень стає зрозуміло, що Микитась регулярно просив гроші на певні витрати.

Він також роздавав вказівки, кому і що слід передати. Наприклад, у переписці засвітився ексспівголова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді, бізнесмен Денис Комарницький.

Микитась не соромився писати, що гроші потрібно віддати людині за будинок в Італії. Також він хвалився перед Майбородою авто, яке придбав за 650 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Майборода показав той самий броньований "Майбах", що фігурує в переписці. Його слова також підтверджують витрачені Микитасем мільйони на елітну нерухомість і власні примхи.

"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
"Дуже кримінально": Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Максим Микитась Джокер
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Гоша Злой
Гоша Злой
так и до педалика доберутся скоро
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