Просив гроші і хвалився елітним авто: Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

У вівторок, 10 грудня, пранкер Джокер оприлюднив скандальну переписку генерального директора корпорації "Укрбуд" Олега Майбороди і його попередника, одіозного забудовника Максима Микитася про афери останнього.
Фото з'явилися в однойменному Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Зайшов у переписку скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором "Укрбуду" Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, петитні вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально", – написав Джокер.
Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася
Зокрема, з повідомлень стає зрозуміло, що Микитась регулярно просив гроші на певні витрати.
Він також роздавав вказівки, кому і що слід передати. Наприклад, у переписці засвітився ексспівголова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді, бізнесмен Денис Комарницький.
Микитась не соромився писати, що гроші потрібно віддати людині за будинок в Італії. Також він хвалився перед Майбородою авто, яке придбав за 650 тисяч євро.
Нагадаємо, раніше Майборода показав той самий броньований "Майбах", що фігурує в переписці. Його слова також підтверджують витрачені Микитасем мільйони на елітну нерухомість і власні примхи.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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