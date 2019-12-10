Просив гроші і хвалився елітним авто: Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

У вівторок, 10 грудня, пранкер Джокер оприлюднив скандальну переписку генерального директора корпорації "Укрбуд" Олега Майбороди і його попередника, одіозного забудовника Максима Микитася про афери останнього.

Фото з'явилися в однойменному Telegram-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Зайшов у переписку скандального київського забудовника Максима Микитася з гендиректором "Укрбуду" Майбородою. Дізнався багато про життя младо-олігарха, про гроші, будинки, машини, мільйони, петитні вибори і банківські рахунки. Буде цікаво і дуже кримінально", – написав Джокер.

Джокер оприлюднив переписки, що викривають Микитася

Зокрема, з повідомлень стає зрозуміло, що Микитась регулярно просив гроші на певні витрати.

Він також роздавав вказівки, кому і що слід передати. Наприклад, у переписці засвітився ексспівголова фракції "Блок Леоніда Черновецького" у Київраді, бізнесмен Денис Комарницький.

Микитась не соромився писати, що гроші потрібно віддати людині за будинок в Італії. Також він хвалився перед Майбородою авто, яке придбав за 650 тисяч євро.

Нагадаємо, раніше Майборода показав той самий броньований "Майбах", що фігурує в переписці. Його слова також підтверджують витрачені Микитасем мільйони на елітну нерухомість і власні примхи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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