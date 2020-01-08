Просив допомоги в Бога: на місці катастрофи українського літака в Ірані знайшли записку

Рятувальники знайшли записку серед решток літака Boeing 737 авіакомпанії "МАУ", який розбився після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). У ній іранський студент просив допомоги з іспитом у Бога.
Про це повідомили на сторінці "Україна 24/7" в Telegram. Попередньо, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.
У мережі запевнили, що велика частина загиблих – студенти, які використовували українські авіалінії через низьку ціну. В день катастрофи літака вони поверталися на навчання після канікул.
На місці катастрофи українського літака в Ірані знайшли записку
Україна 24/7
Допис у мережі
Скриншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижив, на місці катастрофи.
Внаслідок катастрофи літака Boeing 737 загинули 11 українців. У мережі показали їхні імена.
Авіакомпанія Boeing вперше прокоментувала трагедію.
У посольстві України в Ірані заявили, що версія теракту або ракетної атаки як причини катастрофи літака авіакомпанії МАУ виключається.
Причиною катастрофи літака Boeing 737 стало загоряння двигуна.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував аварію українського літака МАУ в Ірані.
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