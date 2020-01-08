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8 січня • оновлено в 13:00
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Просив допомоги в Бога: на місці катастрофи українського літака в Ірані знайшли записку

10.8т
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Рятувальники знайшли записку серед решток літака Boeing 737 авіакомпанії "МАУ", який розбився після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран). У ній іранський студент просив допомоги з іспитом у Бога.

Про це повідомили на сторінці "Україна 24/7" в Telegram. Попередньо, на борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули.

У мережі запевнили, що велика частина загиблих – студенти, які використовували українські авіалінії через низьку ціну. В день катастрофи літака вони поверталися на навчання після канікул.

На місці катастрофи українського літака в Ірані знайшли записку

На місці катастрофи українського літака в Ірані знайшли записку

Україна 24/7

Новини
У Тегерані знайшли "чорний ящик" літака МАУ, що впав
Допис у мережі

Допис у мережі

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Тег
МАУ
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