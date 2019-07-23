"Хочуть залякати нас усіх!" Подробиці жорстокої розправи над проукраїнською противницею Путіна

У Санкт-Петербурзі жорстоко вбили громадянську активістку Олену Григор'єву, яка займала принципову проукраїнську позицію.

Їй нанесли вісім ножових поранень, а тіло кинули в кущах недалеко від будинку. За злочин російські правоохоронці тут же затримали 40-річного башкірця. Правда, чи він вбив жінку насправді, не ясно. Пізніше в поліції заявили, що підозрюваних немає.

Друзі Олени вважають, що її обрали жертвою, щоб залякати всіх, хто виступає проти влади в Росії, виходить на акції протесту і пікети. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL.

Бив ножем в спину, а потім душив

Олена Григор'єва – відома в Санкт-Петербурзі активістка, яка виступала на захист прав кримських татар, засуджувала війну Росії проти України. Також її часто можна було побачити на акціях на захист прав ЛГБТ. .

Олена Григор'єва на пікеті на підтримку України Facebook Олени Григор'євої

Її тіло знайшли у дворі багатоповерхового будинку, де вона і жила. Вбивця завдав їй кілька ножових поранень в спину, душив її, а потім тіло кинув в кущах.

Олену виявили вранці, в неділю, 21 липня. Сліди злочинця привели поліцейських до сусіднього дитячого садочка, але на цьому все і закінчилося. У дворі також ніхто нічого не чув.

Багато хто не вірить, що вбивцею став 40-річний башкірець, якому нібито знадобилися гроші. Тим більше, що Григор'євій надходили погрози. Як розповіли OBOZREVATEL її знайомі, жінка навіть просила близьку подругу в разі її смерті подбати про кішку і збиралася зробити для неї дублікат ключів від квартири. Але так і не встигла.

Олена з котом Facebook Олени Григор'євої

"Невипадкова жертва"

"Вона була хороша дівчинка. Я сам перебуваю в траурі після цих подій", – розповів OBOZREVATEL її знайомий Алі Хантіміров.

Алі вважає, що Олену обрали жертвою невипадково. "Вона маленька, худенька, з нею легко впоратися. Вона самотня, її нікому захистити. А вбили її, ми думаємо, для того, щоб залякати всіх нас, активістів в Пітері, які виходять на пікети. Що б показати, що з нами може бути", – вважає Хантіміров.

Олена Григор'єва Facebook Олени Григор'євої

Олена після затримання Facebook Олени Григор'євої

Останнім часом Олена перебивалася тимчасовою роботою. "Тому що всі, хто тут протестує на замітці у поліції. І влаштуватися на роботу йому складно. Тільки почнеш працювати, як незабаром виганяють. Так було і у Олени. Знаю, що останнім часом вона доглядала за літніми людьми", – каже Алі .

Олені дійсно часто погрожували, ймовірно, ще й тому що вона захищала права ЛГБТ.

"Якось після чергової погрози вона звернулася з адвокатом в поліцію, але там ніяких заходів не вжили. Як завжди, поки людину не вб'ють, вони нічого робити не будуть", – обурюється Алі.

Олена Григор'єва Facebook Олени Григор'євої

На пікети приїжджають козаки і поліція

Зате на поодинокі пікети та протести активістів правоохоронці Пітера приходили із завидною регулярністю. За словами Алі, не встигали кілька людей з'явитися на місці збору, як тут же під'їжджало кілька автобусів з поліцейськими.

"Ще навколо козаки іноді ходять. Буває, накидаються, душать, з балончика бризкають. Іноді нікого не затримують, а іноді пакують усіх, везуть у відділ, оформляють і виписують штрафи. Але Олена, незважаючи на те, що тендітна була, не боялася, завжди виступала, лаялася з ними. Смілива вона була, відчайдушна. Їй часто виписували штрафи", – згадує Алі.

За пікет на підтримку кримських татар активістів затримували Facebook Олени Григор'євої

"Я не дооцінювала, коли Олена писала про погрози на її адресу і не дуже цим переймалася. Хоча варто було б. Вбивство скоєно з такою жорстокістю, тому що її дуже сильно ненавиділи за її громадянську позицію. Інших причин для її вбивства немає", – написала її знайома Катерина Стрімакова.

Її друзі впевнені, що розслідування об'єктивним не буде. Тому що вбили Олену не просто так.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.