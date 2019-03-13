Просідає! НП із Кримським мостом потрапила на відео

В окупованому Криму на під'їзді до Керченського мосту трапилася нова НП – помітно просіло дорожнє полотно.

Про це свідчить відеозапис, опублікований у мережі очевидцем. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що хвалена окупантами траса "Таврида" просіла в місцях з'єднання з мостом, що створило небезпеку для руху.

Кримський міст YouTube

"Зі слів водія, на новому дорожньому полотні в деяких місцях з'явилися вищербини і дрібні просідання. Часом машина йде нормально, а на деяких ділянках її розгойдує, хоча з вигляду дорога ціла. Також у багатьох місцях уже стерлася розмітка", – передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВМС України заявили, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!