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Просідає! НП із Кримським мостом потрапила на відео

2.1тЧитати матеріал російською

В окупованому Криму на під'їзді до Керченського мосту трапилася нова НП – помітно просіло дорожнє полотно.

Про це свідчить відеозапис, опублікований у мережі очевидцем. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, на кадрах видно, що хвалена окупантами траса "Таврида" просіла в місцях з'єднання з мостом, що створило небезпеку для руху.

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Кримський міст

Кримський міст

YouTube

"Зі слів водія, на новому дорожньому полотні в деяких місцях з'явилися вищербини і дрібні просідання. Часом машина йде нормально, а на деяких ділянках її розгойдує, хоча з вигляду дорога ціла. Також у багатьох місцях уже стерлася розмітка", – передають місцеві ЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ВМС України заявили, що Кримський міст не пристосований до типових для півострова природних явищ і скоро зруйнується.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Хохлы скоро уже каждый камешек на дороге и мосту будут считать за перемогу) Ущербные.
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