Прорвало дамбу, затопило будинки: потужна буря влаштувала апокаліпсис у Криму

В анексованому Криму в неділю, 4 серпня, пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст і повалила дерева.
Фотографії наслідків негоди на своїй сторінці в Twitter розповсюдила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым(щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягав капотів автомобілів. Частина міста залишилася без світла.
Постраждали також Сімферополь, Приозерне, де під напором води прорвало дамбу. Село затопило, вода залила понад 15 будинків. Люди з підтоплених будівель були евакуйовані.
Злива в Криму
crimearf.info
"Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде", – повідомляє блогер.
Приозерне
Прес-служба МНС Росії по Криму
Приозерне
Прес-служба МНС Росії по Криму
Приозерне
Прес-служба МНС Росії по Криму
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Керч
twitter.com/KrimRt
Сімферополь
twitter.com/KrimRt
Сімферополь
twitter.com/KrimRt
Як писав OBOZREVATEL, в італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсину.
Не менш ніж 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.
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