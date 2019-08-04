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Прорвало дамбу, затопило будинки: потужна буря влаштувала апокаліпсис у Криму

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В анексованому Криму в неділю, 4 серпня, пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст і повалила дерева.

Фотографії наслідків негоди на своїй сторінці в Twitter розповсюдила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым(щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягав капотів автомобілів. Частина міста залишилася без світла.

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Постраждали також Сімферополь, Приозерне, де під напором води прорвало дамбу. Село затопило, вода залила понад 15 будинків. Люди з підтоплених будівель були евакуйовані.

Злива в Криму

Злива в Криму

crimearf.info

"Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде", – повідомляє блогер.

Приозерне

Приозерне

Прес-служба МНС Росії по Криму

Приозерне

Приозерне

Прес-служба МНС Росії по Криму

Приозерне

Приозерне

Прес-служба МНС Росії по Криму

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Керч

Керч

twitter.com/KrimRt

Сімферополь

Сімферополь

twitter.com/KrimRt

Сімферополь

Сімферополь

twitter.com/KrimRt

Як писав OBOZREVATEL, в італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсину.

Не менш ніж 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Новини Криму Крим злива потоп фотографии видео погода
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Pooh Vini
Pooh Vini
Надеюсь после этого перестанут жаловаться на отсутствие воды в крымском канале
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Почти, как в Одессе, только без гейзеров из фекалий.
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Иванова Елена
Иванова Елена
Сиромашенко Александр, гейзеры все в севастополе остались)) там вообще теперь купаться где то можно будет????
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