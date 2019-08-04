Прорвало дамбу, затопило будинки: потужна буря влаштувала апокаліпсис у Криму

В анексованому Криму в неділю, 4 серпня, пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст і повалила дерева.

Фотографії наслідків негоди на своїй сторінці в Twitter розповсюдила блогер із ніком RoksolanaToday&Крым(щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Зокрема, залило дороги в Керчі, рівень води досягав капотів автомобілів. Частина міста залишилася без світла.

Постраждали також Сімферополь, Приозерне, де під напором води прорвало дамбу. Село затопило, вода залила понад 15 будинків. Люди з підтоплених будівель були евакуйовані.

Злива в Криму crimearf.info

"Зливні стоки, очевидно, забиті, тому що вода нікуди не йде", – повідомляє блогер.

Приозерне Прес-служба МНС Росії по Криму

Приозерне Прес-служба МНС Росії по Криму

Приозерне Прес-служба МНС Росії по Криму

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Керч twitter.com/KrimRt

Сімферополь twitter.com/KrimRt

Сімферополь twitter.com/KrimRt

Як писав OBOZREVATEL, в італійському місті Пескара десятки будинків і машин постраждали від граду розміром з апельсину.

Не менш ніж 18 людей опинилися у відділенні невідкладної допомоги через поранення, викликані опадами.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!