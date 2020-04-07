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8 квітня • оновлено в 06:33
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/ Розслідування

Проривають ППО: США перекинули в Європу надпотужні безпілотники

6.2т
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США перекинули стелс-бомбардувальники B-2 Spirit в Європу. Вони розташовані на португальській базі Лажеш на Азорських островах.

Як передає militaryblog із посиланням на Європейське командування ПС США, стратегічне розгортання бомбардувальників в Європі забезпечить ознайомлення членів екіпажів з потенційним театром військових дій і продемонструє підтримку союзників.

Розміщена на авіабазі Лажеш 65-група призначена для підтримки бойових операцій американських збройних сил, спільних операцій і операцій НАТО.

B-2 Spirit

B-2 Spirit

militaryblog

B-2 Spirit – американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник, розроблений компанією Northrop Grumman. Перший сучасний серійний важкий літак зі схемою "літаюче крило". Призначений для прориву щільної ППО і доставки звичайної чи ядерної зброї. У його конструкції використана технологія малопомітності "стелс": літак покритий радіопоглинаючими матеріалами, створений за аеродинамічною схемою "літаюче крило", реактивні струмені двигунів екрануються. Є найдорожчим літаком за всю історію авіації (вартість одиниці $2 млрд).

B-2 Spirit

B-2 Spirit

militaryblog

Як писав OBOZREVATEL, раніше український підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ вперше увійшов до складу Сил реагування НАТО.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
США
Тег
НАТО
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Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Афтар юморист. С каких это пор В-2 стал беспилотником?)))
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3
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Лапоть Чубатый, Мне вот тоже стало интересно) Это обоз назвал B-2 беспилотником или сам автор Лютый?)
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2
Лапоть Чубатый
Лапоть Чубатый
Видать они что то знают
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3
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
видать значит вирус там ,понты.
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Гоша Злой, парашей зовеш своего б/у (попэрэдныка) президента Алкаша?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Pegasman Partagas, значит параше пора напрячь булки
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