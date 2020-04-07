Проривають ППО: США перекинули в Європу надпотужні безпілотники

США перекинули стелс-бомбардувальники B-2 Spirit в Європу. Вони розташовані на португальській базі Лажеш на Азорських островах.

Як передає militaryblog із посиланням на Європейське командування ПС США, стратегічне розгортання бомбардувальників в Європі забезпечить ознайомлення членів екіпажів з потенційним театром військових дій і продемонструє підтримку союзників.

Розміщена на авіабазі Лажеш 65-група призначена для підтримки бойових операцій американських збройних сил, спільних операцій і операцій НАТО.

B-2 Spirit militaryblog

B-2 Spirit – американський важкий малопомітний стратегічний бомбардувальник, розроблений компанією Northrop Grumman. Перший сучасний серійний важкий літак зі схемою "літаюче крило". Призначений для прориву щільної ППО і доставки звичайної чи ядерної зброї. У його конструкції використана технологія малопомітності "стелс": літак покритий радіопоглинаючими матеріалами, створений за аеродинамічною схемою "літаюче крило", реактивні струмені двигунів екрануються. Є найдорожчим літаком за всю історію авіації (вартість одиниці $2 млрд).

B-2 Spirit militaryblog

Як писав OBOZREVATEL, раніше український підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ вперше увійшов до складу Сил реагування НАТО.

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