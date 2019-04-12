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"Пропонують капітуляцію": Цимбалюк розкрив пастки плану Медведчука щодо Донбасу

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План мирного врегулювання ситуації на Донбасі, який запропонував Віктор Медведчук, насправді має на меті повне надання контролю над регіоном Росії. Крім того, він змушує Україну здати свої національні інтереси.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він звернув увагу на те, що Медведчук вимагає створити такий собі "автономний регіон Донбасу" в складі України зі своїм парламентом і урядом. Однак, підкреслює Цимбалюк, все це вже давно є у псевдореспубліках "Л/ДНР". Більш того, в них функціонують навіть силові відомства, створені терористами.

"Наприклад, на окупованих частинах Донбасу створена така організація, як "МГБ". Вона якраз і відповідає за те, щоб ловити українських шпигунів і садити їх "на підвал". Особливо з метою, щоб якимось чином з родичів вибити бабулет. А є ще, наприклад, "народна міліція". На практиці це 1 і 2 армійські корпуси", — нагадує Цимбалюк.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

"Радіо Свобода"

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"З точки зору Медведчука, вони залишаються чи їх будуть називати винятково "народною міліцією ", і в складі регіону Донбас в Україні буде діяти "міліція" на танках, озброєна САУ і РСЗВ? Ось це все включається до складу "автономного регіону Донбас" у складі України чи це пропонується вивести на батьківщину, за поребрик в Росію?" — із сарказмом питає він.

Відповідаючи на своє ж запитання, журналіст висловив упевненість в тому, що якщо план Медведчука схвалений Путіним, то про виведення військ агресора з Донбасу мріяти не доведеться.

"Російська сторона буде пропонувати наступну нехитру схему: давайте ось це, що вони знайшли у шахтах, а насправді забезпечили ми, залишимо "народній міліції", щоб захищатися і оборонятися від "Правого сектора", бандерівців та інших людей, які повинні були у 2014 році поїхати в Крим на поїздах дружби, але так і не доїхали", — пояснює Цимбалюк логіку дій Кремля.

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"Україні пропонується змиритися з тим, що у складі української держави буде регіон, яким керує адміністрація президента Росії і Путін особисто і які мають право вето на будь-яке рішення в нашій столиці, місті Києві. Україні пропонують почати з нового аркуша — з капітуляції", — додав він.

Підсумовуючи, Цимбалюк припустив, що через план Медведчука Кремль намагається реалізувати свій план із введення проросійських сил до Верховної Ради України.

"Вони просто поспішають. Їх завдання зробити так, щоб нещасні люди, які проживають на окупованих частинах Донбасу, брали участь в голосуванні на виборах до Верховної Ради", — резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк вважає, що мирний план Медведчука для Донбасу, який підтримали "Л/ДНР" і Москва, створювався безпосередньо в Адміністрації президента Росії. В іншому випадку окупанти б просто не прийняли його, а маріонеткові ватажки псевдореспублік не отримали вказівки схвалити документ.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Віктор МедведчукРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Мда... Три дибилла это силлла... Клоуны.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"Их задача сделать так, чтобы несчастные люди, которые проживают на оккупированных частях Донбасса, принимали участие в голосовании на выборах в Верховную Раду", — резюмировал он" Ромочка, демократичный ты наш, прости Господи, а почему данные люди, если Украина считает их своими гражданами и всеми силами, минами и снарядами старается вернуть в свою юрисдикцию, не имеют права иметь своих представителей в высшем законодательном органе власти?? То есть, проевропейским можно всё, а вот пророссийские рылом не вышли??
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нет, нет, нет!!! Ни в коем случае нельзя договариваться с республиками!!! Подумаешь, что каждый день десяток карателей отправляется к бандере, ну и что? Бабы ещё нарожают!!!
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