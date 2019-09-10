"Пропонували перейти на бік ворога": звільнений український моряк розповів про російський полон

Мічман буксира "Яни Капу" Юрій Будзіло, який після захоплення судна став бранцем РФ, розповів, що перед рейсом у його дружини було погане передчуття і вона вмовляла чоловіка не йти в море.

Про це військовослужбовець ВМС розповів в інтерв'ю armyinform.com.ua. "Коли взяли в оточення наш буксир, ворог не знав, що у "Яни Капу" працює задній хід. Під час навали російських кораблів я швидко використав цей прийом, і вони протаранили один одного", – зазначив він.

"Я добре розумів, що у військового, який змінює присязі, вмирає щось більше честі – вмирає душа. І згодом окупант не відступиться так легко і захоче знову забрати те, що не зміг отримати одразу, – мою свободу", – додав чоловік.

Військовий розповів, що що під час допиту один із ФСБшників, ретельно переглянувши його характеристику, умовляв перейти на ворожу сторону. Український військовий категорично відкинув таку пропозицію.

"Найважчим для мене випробуванням стала відсутність зв'язку з рідними. На мої прохання зателефонувати додому чув однозначне "ні".

За дев'ять місяців ув'язнення слідчий дозволив подзвонити тільки один раз – у березні після смерті батька. І листи від родичів отримував дуже рідко", – згадав він.

Будзіло зізнався, що спочатку не повірив у реальність обміну: "Зрозумів, що це дійсно правда, тільки в той момент, коли командир літака повідомив про посадку в аеропорту "Бориспіль". Побачивши в аеропорту дружину, у мене відняло мову".

Юрій Будзіло armyinform.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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