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10 вересня • оновлено в 22:51
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/ Розслідування

"Пропонували перейти на бік ворога": звільнений український моряк розповів про російський полон

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Мічман буксира "Яни Капу" Юрій Будзіло, який після захоплення судна став бранцем РФ, розповів, що перед рейсом у його дружини було погане передчуття і вона вмовляла чоловіка не йти в море.

Про це військовослужбовець ВМС розповів в інтерв'ю armyinform.com.ua. "Коли взяли в оточення наш буксир, ворог не знав, що у "Яни Капу" працює задній хід. Під час навали російських кораблів я швидко використав цей прийом, і вони протаранили один одного", – зазначив він.

"Я добре розумів, що у військового, який змінює присязі, вмирає щось більше честі – вмирає душа. І згодом окупант не відступиться так легко і захоче знову забрати те, що не зміг отримати одразу, – мою свободу", – додав чоловік.

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Військовий розповів, що що під час допиту один із ФСБшників, ретельно переглянувши його характеристику, умовляв перейти на ворожу сторону. Український військовий категорично відкинув таку пропозицію.

"Найважчим для мене випробуванням стала відсутність зв'язку з рідними. На мої прохання зателефонувати додому чув однозначне "ні".

За дев'ять місяців ув'язнення слідчий дозволив подзвонити тільки один раз – у березні після смерті батька. І листи від родичів отримував дуже рідко", – згадав він.

Будзіло зізнався, що спочатку не повірив у реальність обміну: "Зрозумів, що це дійсно правда, тільки в той момент, коли командир літака повідомив про посадку в аеропорту "Бориспіль". Побачивши в аеропорту дружину, у мене відняло мову".

Юрій Будзіло

Юрій Будзіло

armyinform.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35. Літаки зі звільненими приземлилися в Москві і Києві.

  • Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів. Останніх в результаті тривалих переговорів помилував своїм указом президент РФ Володимир Путін.

  • Президент України Володимир Зеленський прокоментував великий обмін, заявивши, що і він, і Путін виконали обіцяне.

  • Обмін полоненими між Зеленським і Путіним викликав ажіотаж на Заході.

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Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
полонені моряки військовополонені буксир "Яни Капу" Військово-морські сили України
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Теперь он будет с саблёю махать як я отказал маскалям и случайно пыранёт своего событыльника, сожалея о предложении
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В российском тылу они каждому, предлогами ты можешь шумер остаться, если любишь чистить сартиры.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
России такое гав-но ненадо, зачем так себя ценят ВСУшные алкаши.
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