Пропонували 30 тисяч за мовчання, – телеведуча Лугова про побиття в поїзді

Телеведучій Анастасії Луговій, яка пережила побиття і спробу згвалтування в поїзді, пропонували 30 тисяч гривень за мовчання про інцидент.

Провідниця і начальник поїзда боялися втратити роботу і просили жінку не викликати поліцію, розповіла жінка в інтерв'ю "Стране".

"Спочатку провідниця сказала мені, що нападник пропонує мені гроші, щоб я не викликала поліцію. Я сказала ні. Коли я переконала їх, що нападник не мій чоловік, вони довгий час сумнівалися, чи викликати поліцію. Я наполягла, щоб наряд поліції викликали на станцію до Києва. А начальник поїзда і провідниця намагалися мене відговорити", – розповіла Лугова.

Жінка зазначила, що нападник їхав в поїзді без квитка і саме за це їх могли звільнити.

Анастасія Лугова після нападу. Фото - фейбсук Лугової

"Переживали за свої посади."Будь ласка-будь ласка, увійдіть в наше становище, у нас діти". Я кажу – а як би ви вчинили на моєму місці? Він зараз сюди увірветься і вб'є мене. "Ми вам даємо гарантію – він вас не зачепить". Ну звідки ви знаєте? Вони прямо сильно на мене насіли. В результаті начальник поїзда і провідниця запропонували мені 30 тисяч гривень – все, що у них було", – розповіла вона.

Лугова попросила викликати поліцію і пообіцяла, що тоді не буде мати до них претензій.

"Начальник поїзда бігав туди-сюди аж до прибуття в Київ – думав, викликати поліцію чи ні. У підсумку, коли ми прибули на станцію, тут нас чекав тільки один наряд поліції – той, який викликав мій чоловік", – розповіла жінка.

Анастасія Лугова після нападу. Фото - фейбсук Лугової

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