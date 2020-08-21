Пропонували 30 тисяч за мовчання, – телеведуча Лугова про побиття в поїзді

Анастасія Лугова розповіла про самопочуття.
Телеведучій Анастасії Луговій, яка пережила побиття і спробу згвалтування в поїзді, пропонували 30 тисяч гривень за мовчання про інцидент.
Провідниця і начальник поїзда боялися втратити роботу і просили жінку не викликати поліцію, розповіла жінка в інтерв'ю "Стране".
"Спочатку провідниця сказала мені, що нападник пропонує мені гроші, щоб я не викликала поліцію. Я сказала ні. Коли я переконала їх, що нападник не мій чоловік, вони довгий час сумнівалися, чи викликати поліцію. Я наполягла, щоб наряд поліції викликали на станцію до Києва. А начальник поїзда і провідниця намагалися мене відговорити", – розповіла Лугова.
Жінка зазначила, що нападник їхав в поїзді без квитка і саме за це їх могли звільнити.
Анастасія Лугова після нападу. Фото - фейбсук Лугової
"Переживали за свої посади."Будь ласка-будь ласка, увійдіть в наше становище, у нас діти". Я кажу – а як би ви вчинили на моєму місці? Він зараз сюди увірветься і вб'є мене. "Ми вам даємо гарантію – він вас не зачепить". Ну звідки ви знаєте? Вони прямо сильно на мене насіли. В результаті начальник поїзда і провідниця запропонували мені 30 тисяч гривень – все, що у них було", – розповіла вона.
Лугова попросила викликати поліцію і пообіцяла, що тоді не буде мати до них претензій.
"Начальник поїзда бігав туди-сюди аж до прибуття в Київ – думав, викликати поліцію чи ні. У підсумку, коли ми прибули на станцію, тут нас чекав тільки один наряд поліції – той, який викликав мій чоловік", – розповіла жінка.
Анастасія Лугова після нападу. Фото - фейбсук Лугової
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 1 серпня в потязі Маріуполь – Київ чоловік напав в купе на жінку, яка їхала зі своїм 7-річним сином. Він побив її і спробував згвалтувати.
У МВС показали фото підозрюваного і назвали його прізвище. Це уродженець Запоріжжя Віталій Рудзько, 1975 року народження, який тричі був судимий.
Йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Всіх провідників і начальника поїзда Маріуполь – Київ звільнили.
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