"Пропонуємо л*йно": Цимбалюк розповів, як Путін ставиться до полонених росіян

Процес обміну полоненими між Україною і Росією не зрушується з мертвої точки, оскільки країні-агресору плювати на своїх громадян, які опинилися у в'язницях чужої країни за агресію проти неї ж.

До того ж, якщо Україна всіма силами намагається повернути на Батьківщину своїх громадян, то Росія нехтує долею своїх і не розглядає їхні життя як цінність. Таку думку у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

"Позиція України зрозуміла — ми хочемо повернути своїх. А тут кум Путіна, пан Медведчук прямо говорить, що президенту Росії абсолютно наплювати на російських громадян. Таке враження, що ми хочемо поміняти, повернути щось цінне і пропонуємо якесь лайно, вибачте за прямоту. Тому що вони всіляко сахаються від можливості повернути росіян до Російської Федерації. Нікому це не треба", — впевнений він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк вважає, що єдине, за чим кум президента Росії Віктор Медведчук міг їздити у Москву, так це для обговорення умов капітуляції України перед агресором.

Адже в усіх інших питаннях він не зможе домовитися з Володимиром Путіним навіть незважаючи на особисті зв'язки. Прикладом цього є невирішена проблема обміну в'язнями.

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