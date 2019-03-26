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"Пропонуємо л*йно": Цимбалюк розповів, як Путін ставиться до полонених росіян

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Процес обміну полоненими між Україною і Росією не зрушується з мертвої точки, оскільки країні-агресору плювати на своїх громадян, які опинилися у в'язницях чужої країни за агресію проти неї ж.

До того ж, якщо Україна всіма силами намагається повернути на Батьківщину своїх громадян, то Росія нехтує долею своїх і не розглядає їхні життя як цінність. Таку думку у своєму відеоблозі на YouTube озвучив український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Путін

Володимир Путін

"Позиція України зрозуміла — ми хочемо повернути своїх. А тут кум Путіна, пан Медведчук прямо говорить, що президенту Росії абсолютно наплювати на російських громадян. Таке враження, що ми хочемо поміняти, повернути щось цінне і пропонуємо якесь лайно, вибачте за прямоту. Тому що вони всіляко сахаються від можливості повернути росіян до Російської Федерації. Нікому це не треба", — впевнений він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, також Цимбалюк вважає, що єдине, за чим кум президента Росії Віктор Медведчук міг їздити у Москву, так це для обговорення умов капітуляції України перед агресором.

Адже в усіх інших питаннях він не зможе домовитися з Володимиром Путіним навіть незважаючи на особисті зв'язки. Прикладом цього є невирішена проблема обміну в'язнями.

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Тема
обмін полоненими
Особи
Володимир ПутінВіктор МедведчукРоман Цимбалюк
Місце
Україна
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Не "как будто говно" а на самом деле говно. Говном оно стало не когда попало в плен а еще при рождении и даже раньше. Просто когда поехало воевать то достигло максимальной вонючести. А хуйлу на свое стадо плевать при любых раскладах. Даже на тех кто сидит дома и молится на него.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ушастый...ему не плевать ..ему все равно..это разные вещи...так считаем мы все россияне..сами влезли в какой то плен...сами пускай вылазиют..лично..ведь там среди них нет ни одного штатного военного из России...это так логично..А вот вы животные отправили своих военных прямо в СИЗО...лично ваш алкаш и...забыл о них..)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ohremenko Andrey, а пока сдохло 12 000 прыгающих животных
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Д Алексей, да ради бога..)))пускай сидят...как попали так сами и валазиют...Россия их в плен не посылала.
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