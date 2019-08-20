Тричі підпалювали авто: під Києвом загадково зникла мати з донькою

У Київській області таємничо зникли мати і донька. 53-річна Надія Головач два роки ділила бізнес зі своїм колишнім чоловіком. Також перед зникненням жінці декілька разів підпалювали автомобіль.

Як розповіли джерела OBOZREVATEL, у подружжя була справжня війна. Чоловік, місцевий бізнесмен навіть за допомогою екскаватора намагався трощити розважальний комплекс, який належить Надії.

Протягом останніх двох років ділила майно з колишнім чоловіком

Ще 17 серпня увечері 53-річна Надія Головач із 31-річною донькою Юлією Зайковою виїхали позашляховиком "Тойота" до Києва. І зникли. Наступного дня цивільний чоловік Юлії повідомив поліції, що вже через півгодини після від'їзду жінки припинили виходити на зв'язок.

Надія Головач із донькою Юлією Інстаграм Надії Головач

Надія Головач разом із донькою володіють невеликим розважальним комплексом у Броварах, який називається "З легким паром". Сюди входять сауни, мотель, автомийка і ресторанчик. Юлія ж завідувала саме рестораном. Сюди запрошували гостей відсвяткувати день народження, весілля, випускний.

У ресторан запрошували відзначити свята facebook.com Юлії Зайкової

"Бізнес невеликий. Але зникнення Наді і Юлі з ним ніяк не пов'язано. В усіх у малому бізнесі зараз проблеми, але не настільки великі, щоб люди зникали", – розповіла одна зі знайомих сім'ї.

В оточенні родини розповідають, що останні два роки для жінок були непростими. "Надія 25 щасливих років прожила зі своїм чоловіком Олександром Головачем. Увесь цей час вони разом будували свій великий бізнес. Але в 2017 році розлучилися, у Головача з'явилася нова кохана з Києва. Тому протягом двох років вони ділили майно. Колишній чоловік та його нова дружина нічим ділитися не хочуть", – додала знайома.

Колись Надія і Олександр були щасливі ОК Олександра Головача

Друзі розповідають, що два із половиною роки тому Олександр за допомогою екскаватора руйнував комплекс "З легким паром". А перед зникненням жінок автомобіль Надії тричі підпалювали.

"Однак місцева Броварська поліція ніяких справ не веде, у Головача тут все "схоплено", – вважають знайомі сім’ї.

Надія Головач ОК Надії Головач

OBOZREVATEL зв'язався з колишнім чоловіком Надії. "Я нічого про них не хочу знати. Після того, як вона чотири рази на мене нападала, як правоохоронці порушували проти мене справи, я нічого не хочу знати", – заявив він. Але ділитися подробицями нападів і стосунків із Надією не захотів.

Олександр Головач та їхній із Надією спільний син Сашко ОК Олександра Головача

Випускає тротуарну плитку і будує літак

Як нам стало відомо від джерел, Олександр Головач – не рідний батько Юлії, однак виховував її з 5 років. Також у Надії та Олександра є спільний син. До речі, він теж бере участь у роботі ресторану Юлії.

Сам Головач є директором підприємства УМБР із виробництва тротуарної плитки.

Крім цього, володіє компанією ANG Patriot (АНГ Патріот України) з виробництва легких літальних апаратів Patriot.

Олександр Головач на відпочинку ОК Олександра Головача

Розташована компанія поряд із місцевим аеродромом "Євростар" у селі Гоголеве.

До речі, з цього аеродрому здійснюють польоти приватні літаки для прогулянок. У минулому році киянка Анна Доценко мало не стала жертвою такого польоту ("Обзреватель" писав про це). У літака на висоті 300 м відмовив двигун, і він впав. Пілот і дівчина дивом вціліли, але Анна отримала травми. Пізніше організатори запевняли, що пасажирки тут не було. Судячи з усього, польоти були не санкціонованими.

Аварія літака в минулому році. Він злітав з аеропорту "Євростар" Facebook Анни Доценко

Сам Головач є одним із власників авіаційно-технічного клубу "Євростар", до того ж співвласником клубу вказана і донька Надії – Юлій Зайкова, яка теж зникла.

У Юлії Зайкової є маленька донечка від першого шлюбу Facebook Юлії Зайкової

Крім цього, Головач володіє компанією "Ергуд", яка займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами, виробництвом меблів, дерев'яних будівельних конструкцій.

І разом із деякою Світланою Сташевською чоловік володіє ще й компанією "Випробувальний центр ТЕСТ". У сферу її діяльності входить дослідження і експериментальні розробки в галузі наук. А також програмування і важкий автомобільний транспорт.

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Поліція продовжує пошуки

Поліція Київської області поки розшукує двох жінок. Автомобіль, на якому Надія Головач із донькою Юлією Зайковою 17 серпня виїхали до Києва і зникла, був виявлений наступного дня у Броварському районі.

Поліція знайшла автомобіль, на якому виїхали жінки Національна поліція Київської області

Він стояв у лісовій зоні й був порожній. Всередині поліцейські виявили особисті речі жінок і водійські права. Також правоохоронці повідомляють, що зняли відбитки пальців.

У пресслужбі поліції області кажуть, що слідство розглядає декілька версій, але подробиць не повідомляють.

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