Пропагандистка Скабєєва похвалилася візитом до Криму

Дар'я Дурова Розслідування 14:53, 22.08.2020 Оновлено: 14:54, 22.08.2020

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва похвалилася поїздкою в анексований український Крим.

Фотографію з курортного селища Коктебель на південному сході окупованого півострова Скабєєва опублікувала на сторінці в Instagram. Своє місцезнаходження росіянка позначила за допомогою геолокації.

Пропагандистка також назвала Крим російським. "Щоразу, коли приїжджаю до Криму, думаю: як же круто, що все це наше! Ура!" – написала Скабєєва.

Відомо, що вона поїхала на відкриття організованого окупантами джазового фестивалю Koktebel Jazz Party-2020 року, яке відбулося 21 серпня.

Скриншот поста Скабєєвої
Instagram / Ольга Скабєєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Скабєєва заявила, що силове придушення протестів у Білорусі нібито виправдане й похвалила ОМОН. Вона вважає, що Білорусі загрожувало повторення українського сценарію з Майданом.

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