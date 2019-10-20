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20 жовтня • оновлено в 07:47
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"Де танки в*ти – палають хати!" Пропагандистів РФ потролили за паніку навколо НАТО

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Російські пропагандисти запустили критикуючий НАТО сюжет і заявили, що організація стягує техніку до кордонів РФ, нібито готуючись до військової операції.

На відео телеканалу НТВ звернув увагу блогер із ніком Vіtаuskаs (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Пропагандистам не сподобалося прибуття нової техніки Альянсу в Латвію. Вони натякнули, що її характер нібито зовсім не оборонний, як заявляє НАТО.

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"Наприклад, яке відношення до оборони мають скорохідні БМП?" – обурилося РосЗМІ.

"Де танки в*ти – палають хати!" Пропагандистів РФ потролили за паніку навколо НАТО

Скрін відео

"Знатно у пропаган*онів підгоріло. Війська НАТО на території країни-члена НАТО – русофобія і фашизм (приблизно, як "українізація України"). А ось російська база на території окупованої Абхазії – ні.

Там, де танки НАТО, – там живуть багато. Там, де танки в*ти, – там палають хати", – написав Vіtаuskаs на сторінці у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський парламент прийняв резолюцію щодо протидії російській пропаганді. Відповідний документ підтримали на засіданні 10 жовтня в Брюсселі більшістю голосів.

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Теми
російська пропаганда Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
Теги
пропаганда видео НАТО Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
А что такое "Витаускас"? С чего это существо решило, что мы хоть немного переживаем по поводу НАТЫ? Клали мы с прибором на енту самую НАТУ. Хоть пiндосы и тупые, но они понимают, что воевать с Россией, себе дороже. А всякие прихлебатели и нерабы, пусть оплачивают их базы, нам плевать...
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Украинизацию украины уже 100 лет проводят и все без толку, 80% так и говорит по-русски
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Обозреватель а что ты нам тут не сообщаешь о посещении Свитолиной...))Кубка Кремля...и её там проигрыше?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Сироткин Андрюха,ты только что вышел из алкокомы,дурик?Читай спортивную ветку за 18 октября.
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