Російські пропагандисти запустили критикуючий НАТО сюжет і заявили, що організація стягує техніку до кордонів РФ, нібито готуючись до військової операції.

На відео телеканалу НТВ звернув увагу блогер із ніком Vіtаuskаs (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Пропагандистам не сподобалося прибуття нової техніки Альянсу в Латвію. Вони натякнули, що її характер нібито зовсім не оборонний, як заявляє НАТО.

"Наприклад, яке відношення до оборони мають скорохідні БМП?" – обурилося РосЗМІ.

Скрін відео

"Знатно у пропаган*онів підгоріло. Війська НАТО на території країни-члена НАТО – русофобія і фашизм (приблизно, як "українізація України"). А ось російська база на території окупованої Абхазії – ні.

Там, де танки НАТО, – там живуть багато. Там, де танки в*ти, – там палають хати", – написав Vіtаuskаs на сторінці у Twitter.

Знатно у пропагандонов підгоріло. Війська НАТО на території країни-члена НАТО - русофобія і фашизм (приблизно, як "українізація України"). А ось російська база на території окупованої Абхазії - немає.

Там де танки НАТО - там живуть заможно. Там де танки вати - там палають хати pic.twitter.com/nW0gtjIdUY - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) October 18, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський парламент прийняв резолюцію щодо протидії російській пропаганді. Відповідний документ підтримали на засіданні 10 жовтня в Брюсселі більшістю голосів.

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