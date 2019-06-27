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Пропагандистів Путіна обстріляли під Донецьком

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Троє російських пропагандистів потрапили під обстріл під окупованим Донецьком.

Як передають російські ресурси, інцидент трапився в четвер, 27 червня, близько 18:00 в селищі Олександрівка.

Окупанти уточнили, що під обстріл потрапили представники News front, РИА-Новости і "прес-служби народної міліції ДНР".

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"Ми приїхали фіксувати руйнування, через деякий час почався обстріл, працювали міномети, слава богу, всі живі і здорові", – розповів фотокореспондент Олександр Гаюк.

Відзначається, що вогонь вівся з мінометів 120 міліметрів.

Ілюстрація

Ілюстрація

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. В ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаДонецьк
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Настоящие военкоры работают на передовой, а обозники сочиняют свой бред в уютных кабинетах и вешают лапшу зомбированным свидомитам.
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Николаевич Александр
Николаевич Александр
надеюсь там всех этих пид##ов поубивало?!
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леня зе
леня зе
а вот как выглядит оригинал-Группа журналистов, включая корреспондента РИА Новости, попала под миномётный обстрел со стороны украинских силовиков на окраине Донецка, никто не пострадал. «Группа журналистов, в состав которой входили представители News front, РИА Новости и независимые журналисты, совместно с представителями пресс-службы Народной милиции ДНР попали под миномётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в посёлке Александровка», — сообщили РИА Новости. По словам фотокорреспондента агентства Александра Гаюка, журналисты приехали в посёлок для того, чтобы зафиксировать разрушения от предыдущего обстрела украинских силовиков.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
леня зе, нех... шастать.
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
леня зе, Геббельс-Инфо информирует?
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