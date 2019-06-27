Пропагандистів Путіна обстріляли під Донецьком

Троє російських пропагандистів потрапили під обстріл під окупованим Донецьком.

Як передають російські ресурси, інцидент трапився в четвер, 27 червня, близько 18:00 в селищі Олександрівка.

Окупанти уточнили, що під обстріл потрапили представники News front, РИА-Новости і "прес-служби народної міліції ДНР".

"Ми приїхали фіксувати руйнування, через деякий час почався обстріл, працювали міномети, слава богу, всі живі і здорові", – розповів фотокореспондент Олександр Гаюк.

Відзначається, що вогонь вівся з мінометів 120 міліметрів.

Ілюстрація ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. В ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.

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