Пропагандистів Путіна обстріляли під Донецьком

Троє російських пропагандистів потрапили під обстріл під окупованим Донецьком.
Як передають російські ресурси, інцидент трапився в четвер, 27 червня, близько 18:00 в селищі Олександрівка.
Окупанти уточнили, що під обстріл потрапили представники News front, РИА-Новости і "прес-служби народної міліції ДНР".
"Ми приїхали фіксувати руйнування, через деякий час почався обстріл, працювали міномети, слава богу, всі живі і здорові", – розповів фотокореспондент Олександр Гаюк.
Відзначається, що вогонь вівся з мінометів 120 міліметрів.
Ілюстрація
ВВС
Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня біля контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" відбувся перший етап відведення українських підрозділів. В ООС пояснили, що процес не послаблює оборонні можливості ЗСУ на ділянці.
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