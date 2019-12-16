Пропагандисти Путіна показали сюжет з полоненими українцями: відео

На російському пропагандистському телебаченні вийшов сюжет про трьох полонених українських вояків, яких утримують в колонії тимчасово окупованого Донецька.
Його показали в ефірі пропагандистської програми "Вести недели" на телеканалі "Росія 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Інформаційні поплічники окупантів представили одного з чоловіків як українського розвідника, який потрапив в полон під час боїв під Дебальцеве. За словами рупорів Кремля, таких заручників в терористичній "ДНР" зараз знаходиться кілька десятків.
Ще один полонений окупантів – це Богдан Пантюшенко, командир танка, який підстрелили у 2014 році під Донецьком. Що стосується третього чоловіка, то про нього будь-яких відомостей російські пропагандисти не розкрили.
Українці в полоні "ДНР"
Скріншот відео
Пропагандисти "Росія 1" показали сюжет з полоненими українцями
Скріншот відео
Українець в полоні "ДНР"
Скріншот відео
Пропагандисти показали полоненого українського розвідника
Скріншот відео
Командир українського танка Богдан Пантюшенко, який потрапив в полон
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін домовилися про обмін полоненими під час переговорів в "нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.
У терористичній "ДНР" заявили, що готові до обміну полоненими з Києвом до кінця 2019 року. Так звана омбудсмен республіки Дар'я Морозова зазначила, що планується обмін за формулою "88 на 53".
Зеленський сказав, що новий етап обміну полоненими між Україною і Росією буде здійснюватися в три етапи: спочатку обмін всіх встановлених, потім обмін після узгодження списків Міжнародним комітетом Червоного Хреста і потім повернення утримуваних осіб з Росії та окупованого Криму.
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