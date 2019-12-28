Пропагандисти Путіна показали на ТБ трьох українських полонених

Російські пропагандисти показали у своєму ефірі трьох українських бранців, яких вони нібито погодилися віддати Києву у рамках процесу обміну, запланованого на 29 грудня.
Сюжет із ними вийшов на кремлівському телеканалі "Россия 1" у програмі "Вести". Його зняли у колонії тимчасово окупованого Донецька.
У кадр рупорів Кремля потрапили двоє українських військовослужбовців – Василь Жмелінський із 57-ї бригади ЗСУ (потрапив у полон терористів під Пісками у лютому 2018 року) та Борис Пундор. Що стосується третьої людини, то її імені пропагандисти не назвали.
У сюжеті російського телебачення Жмелінський спілкується з так званою "омбудсменкою ДНР" Дар'єю Морозовою і питає у поплічниці терористів, чи є у нього шанс повернутися додому до Нового року.
На "Россия 1" вийшов сюжет про полонених українців
Скріншот відео
На "Россия 1" вийшов сюжет про полонених українців
Скріншот відео
"У будь-якому разі, ви всі втрьох підтверджені "ДНР". Ви всі учасники майбутнього обміну", – відповіла українському воїну Морозова, акцентуючи увагу на даті.
Також пропагандисти путінського режиму показали коментар Жмелінського, в якому він розповів про свої плани на майбутнє. Хлопець висловив готовність продовжити службу в ЗСУ, якщо буде така можливість.
На "Россия 1" вийшов сюжет про полонених українців
Скріншот відео
На "Россия 1" вийшов сюжет про полонених українців
Скріншот відео
Також у пропагандистському відеоролику є кадри з тумбочкою Жмелінського, на якій написані прізвища іще трьох осіб. Двоє з них – це танкіст Богдан Пантюшенко, якого росіяни показували по телебаченню раніше, і цивільний Роман Твердой. Ще одне прізвище – Мілєхін чи Мідєхін. Хто ця людина, поки невідомо.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше на російському пропагандистському телебаченні вийшов іще один сюжет про трьох полонених українських вояків, яких утримують у колонії тимчасово окупованого Донецька.
Інформаційні спільники окупантів представили одного з чоловіків як українського розвідника, який потрапив у полон під час боїв під Дебальцевим. Ще один полонений окупантів – це Богдан Пантюшенко, командир танка, який підстрелили у 2014 році під Донецьком.
Що стосується третього чоловіка, то жодних відомостей про нього російські пропагандисти не надали.
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