Не досягнувши результату військовими методами, Росія зробила ставку на гібридну агресію та намагається "зсередини" окупувати Україну.

Таку думку висловив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі ObozTV. Він попередив, що промосковські структури в Україні "знайдуться всюди".

"Військові методи не дали результатів в повному сенсі. Війна (на Донбасі. – Ред.) триває вже майже 6 років. Звичайно, в якийсь момент в 2014 році Москва свідомо зупинила агресію, але військового рішення вона не домоглася. Протягом останніх років гібридна агресія виражається в тому, щоб окупувати громадські, політичні, медійні структури в Україні", – зазначив Фейгін.

Російський правозахисник уточнив, що така гібридна війна триває і набирає обертів.

"Це процес йде. І треба визнати, не без успіху. До останнього часу за це відповідав добре відомий Сурков, який відкрито в своєму інтерв'ю заявив, що з Україною дружні відносини можна вибудовувати тільки шляхом примусу", – нагадав він.

Фейгін пояснив, що слова Суркова свідчать про "розмаїття форм" російської агресії.

"Це не тільки безпосередня військова агресія. Але і окупація влади, впровадження своєї агентури в різні органи влади, управління громадською думкою через медіа.... Вони це роблять. І телеканали, і видання, і громадські структури, і політичні партії... Ви знайдете промосковські структури всюди", – констатував експерт.

Глава РФ Володимир Путін kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL, 18 лютого 2020 року голова РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента Росії (в його компетенцію входили питання, пов'язані з Україною).

Незабаром після звільнення Сурков дав низку скандальних інтерв'ю: серед іншого він заявив, що "України не має", назвав українців "хохлами", а "ватажків" терористичних т.зв. Л/ДНР "чудовими людьми" і "справжніми воїнами".

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