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30 вересня • оновлено в 19:17
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/ Розслідування

Проломлений череп та безліч ран: на Черкащині на дорозі знайшли понівечений труп жінки

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У Черкаській області на проїзній частині автомобільної дороги Канів – Пекарі – Хмільна знайшли тіло жінки віком 30-35 років зі слідами насильницької смерті.

Труп виявили біля села Пекарі, повідомили УНН у правоохоронних органах.

На тілі вбитої були численні колото-різані рани та забої, а також переломи кісток черепа.

На Черкащині знайшли понівечений труп жінки

На Черкащині знайшли понівечений труп жінки

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Встановлюватиметься особа вбитої та обставини скоєння злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Нерубайське Біляївського району Одеської області вбили виховательку дитячого садка. На її тілі виявили сліди побиття.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
смерть вбивство
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
И шо, даже не изнасиловали? Ну извращенцы....
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
опг зеленского рулит
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