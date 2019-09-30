Проломлений череп та безліч ран: на Черкащині на дорозі знайшли понівечений труп жінки

У Черкаській області на проїзній частині автомобільної дороги Канів – Пекарі – Хмільна знайшли тіло жінки віком 30-35 років зі слідами насильницької смерті.

Труп виявили біля села Пекарі, повідомили УНН у правоохоронних органах.

На тілі вбитої були численні колото-різані рани та забої, а також переломи кісток черепа.

На Черкащині знайшли понівечений труп жінки

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Встановлюватиметься особа вбитої та обставини скоєння злочину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Нерубайське Біляївського району Одеської області вбили виховательку дитячого садка. На її тілі виявили сліди побиття.

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