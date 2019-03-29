Пролетів над Кримом і Донбасом: над Україною пронісся розвідувальник США

Американський безпілотник RQ-4B-30 Global Hawk здійснив розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення з окупантами на Донбасі й узбережжя анексованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Інформація, зібрана БПЛА, буде передана в розпорядження Повітряних сил ЗСУ.

Розвідник близько 6 ранку злетів із авіабази Сігонела в Італії і, здійснивши переліт через Грецію, Болгарію і Румунію, в Чернівецькій області увійшов у повітряний простір України.

Український мілітарний портал

Український мілітарний портал

Відзначається, що об 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk зробив кілька кіл уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. О 15:00 він завершив політ над Донбасом і відправився до Криму.

О 16:25 безпілотник уже здійснював моніторинг уздовж узбережжя окупованого Росією півострова.

RQ-4 Global Hawk Вікіпедія

RQ-4 Global Hawk – стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 з авіабази Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році і приступив до виконання бойових завдань у березні 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над Кримом здійснив розвідувальний політ військовий літак Сполучених Штатів Америки Boeing RC-135V 9.

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