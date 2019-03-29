|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Пролетів над Кримом і Донбасом: над Україною пронісся розвідувальник США

3.3тЧитати матеріал російською

Американський безпілотник RQ-4B-30 Global Hawk здійснив розвідувальний політ вздовж лінії зіткнення з окупантами на Донбасі й узбережжя анексованого Криму.

Про це повідомляє "Український мілітарний портал". Інформація, зібрана БПЛА, буде передана в розпорядження Повітряних сил ЗСУ.

Розвідник близько 6 ранку злетів із авіабази Сігонела в Італії і, здійснивши переліт через Грецію, Болгарію і Румунію, в Чернівецькій області увійшов у повітряний простір України.

Новини
Над Кримом пронеслися літаки США: що відомо
Пролетів над Кримом і Донбасом: над Україною пронісся розвідувальник США

Український мілітарний портал

Пролетів над Кримом і Донбасом: над Україною пронісся розвідувальник США

Український мілітарний портал

Відзначається, що об 11:00 RQ-4B-30 Global Hawk зробив кілька кіл уздовж лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. О 15:00 він завершив політ над Донбасом і відправився до Криму.

О 16:25 безпілотник уже здійснював моніторинг уздовж узбережжя окупованого Росією півострова.

RQ-4 Global Hawk

RQ-4 Global Hawk

Вікіпедія

RQ-4 Global Hawk – стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат. Перший політ здійснив 28 лютого 1998 з авіабази Військово-повітряних сил США в Каліфорнії. Перший апарат Global Hawk був переданий військово-морським силам США в 2004 році і приступив до виконання бойових завдань у березні 2006 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше над Кримом здійснив розвідувальний політ військовий літак Сполучених Штатів Америки Boeing RC-135V 9.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
6
Смішно
18
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Хрипко Владимир
Хрипко Владимир
"Обоз"! Знову брешиш. Уважно дивись карту (не "мавпу") полiту цього пiндосiвського "дива". То деж там Крим i де Донбас?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки