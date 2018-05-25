"Прокурору-антімайданівцю" подарували будинок в Києві за 4 млн

Прокурор Аліна Головко, яка під час Революції Гідності виступала в суді проти активістів Майдану, отримала від свого батька в подарунок котедж на київських Осокорках.

Про нову нерухомість вона повідомила 23 травня в змінах в декларації. Прокурор зазначила, що стала власницею будинку 17 травня цього року, і заявила вартість будинку в 150 тис. грн, передає BIHUS.info.

У той же час ріелтор Сергій Костецький в розмові з журналістами оцінив мінімальну вартість цього котеджу майже в 30 разів більше.

За його словами, ціна такої нерухомості досягає 4 млн грн - по $ 800 за квадратний метр при загальній площі 197 кв. м.

Відзначається, що при цьому в декларації не вказано, на якій саме підставі прокурор стала власницею цього майна. Її батько, Леонід Мінчук, зазначений як продавець, проте в державному реєстрі записано, що 17 травня на Аліну Головко оформили договір дарування.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Головко, будучи ще під дівочим прізвищем Мінчук, виступала в суді проти двох активістів Революції Гідності. Зокрема, вона представляла звинувачення проти 72-річного активіста з Вінницької області Миколи Пасічника. У той час вона працювала в прокуратурі Оболонського району Києва.

Крім того, Мінчук-Головко 25 січня 2014 року просила суд взяти під варту іншого активіста - Василя Сливинського.

При цьому її чоловік, також прокурор Павло Головко, який в 2014 році виступав в суді проти активістів Революції Гідності, сьогодні працює в Департаменті спеціальних розслідувань ГПУ, який розслідує саме злочини проти Майдану.