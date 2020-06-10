Прокурор відмовився підписувати підозру Стерненку: спливли деталі скандалу

Андрій Радіонов, який очолював групу прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру, отриману від слідчого Служби безпеки України.

Це сталося ще місяць тому. Відповідний документ опубліковано на сайті агентства журналістських розслідувань "Слідство.інфо" (щоб подивитися його, а також відео, проскрольте новину до кінця).

Прокурор Радіонов відмовився підписувати підозру Стерненку

Причини свого рішення прокурор пояснив у письмовій формі на 13-ти сторінках, незабаром після цього він перевівся в інший департамент, а потім був виключений зі справи Стерненка.

За словами Радіонова, слідство у справі активіста є упередженим, а підозра – незаконною, і суперечить зібраним під час розслідування доказам.

Також він вважає упередженою генеральну прокурорку Ірину Венедіктову і подав на неї скаргу до спеціального органу з контролю прокурорів.

Прокурор Радіонов відмовився підписувати підозру Стерненку slidstvo.info

Прокурор Радіонов відмовився підписувати підозру Стерненку slidstvo.info

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