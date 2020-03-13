Прокуратура змусила Кернеса ввести карантин у Харкові

Прокуратура Харківської області зареєструвала кримінальне провадження у зв'язку з тим, що міська влада проігнорувала постанову Кабінету міністрів щодо запровадження карантину в дитячих садках і школах.

Про це повідомляє DT.ua. Водночас відомо, що після цього мер міста Геннадій Кернес передумав, і карантин у місті таки оголосили.

Зокрема, дії посадових осіб харківської мерії кваліфікували за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу (порушення правил боротьби з епідеміями). Розслідування справи доручили місцевій поліції, тоді як облпрокуратура здійснюватиме процесуальне керівництво.

Кернеса змусили ввести карантин у Харкові

Як відомо, Харківської міськради 11 березня відмовився закривати дитсадки і школи на карантин, який за рішенням Кабміну запроваджувався в Україні з 12 березня. Мер міста Геннадій Кернес серед причин відмови назвав зниження рівня захворюваності на ГРВІ у школах, а також неможливість батьків кинути роботу, аби сидіти вдома з дітьми.

Крім цього, Кернес підкреслив, що в Харкові немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Як писав OBOZREVATEL, 11 березня Кабінет міністрів України ввів карантин по всій країні через загрозу епідемії коронавірусу COVID-19. Він буде діяти з 12 березня по 3 квітня.

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