Прокуратура Київської області та слідчі Державного бюро розслідувань подали клопотання про домашній арешт колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол, якій приписали ряд злочинів на Майдані.

Таку заяву в понеділок, 13 квітня, прессекретарка обласної прокуратури Віта Блаженко зробила в коментарі виданню "Ґрати".

За словами Блаженко, суд ще не призначив точної дати і часу судового засідання.

Прокуратура зажадала домашнього арешту для Чорновол Корреспондент

Сама Чорновол розповіла, що її викликали на допит в Держбюро розслідувань на 14 квітня. "Є інформація, що після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть до Печерського суду", – написала вона в соцмережі.

Нагадаємо, Чорновол підозрюють в умисному вбивстві чоловіка в результаті підпалу в 2014 році офісу Партії регіонів. Їй також інкримінували ряд інших злочинів.

Відзначимо, OBOZREVATEL 26 лютого вдалося дізнатися, що Офіс генерального прокурора України може затримати Чорновол за вказаний підпал. Стало відомо, що загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Співробітники ДБР 10 квітня прийшли з обшуком до колишньої народної депутатки Тетяни Чорновол.

За словами Чорновол, метою обшуків ДБР було вилучити її нагородну зброю і одяг, в якій екснардепка була під час Майдану. Говорячи про мотиви обшуків, вона заявила, що це нібито "продовження її переслідувань за активну участь у подіях 2014 року проти режиму Віктора Януковича".

Глава МВС Арсен Аваков назвав підозру у вбивстві, яку ДБР пред'явило колишній нардепці Тетяні Чорновол, "неадекватною і ганебною". Він закликав першого заступника голови бюро Олександра Бабікова подати у відставку.

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