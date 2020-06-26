Прокуратура продовжує блокувати діяльність заводу "Океан"

Офіс генерального прокуратура України в четвер, 25 червня, проігнорував засідання Печерського суду Києва за ще одним клопотанням адвокатів законного власника Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" про зняття арешту з підприємства.

Про це повідомила представниця інвестора НСЗ "Океан" Аліна Ігнатенко. За її словами, засідання не відбулося через неявку в суд представника вищого наглядового органу.

Нагадаємо, цілісний майновий комплекс підприємства було заарештовано Печерським судом 13 січня м. р. за клопотанням ОГПУ в рамках кримінального провадження про нібито незаконне заволодіння майна заводу і доведення його до банкрутства. 22 червня цей же суд залишив у силі своє рішення про арешт підприємства.

Як свідчать матеріали незалежної експертизи, арешт наніс державі, заводу й працівникам шкоди на загальну суму понад 65 млн грн. Крім цього, арешт привів до розриву низки контрактів. Через скасування тільки 2 іноземних замовлень "Океану" Україна недоотримала майже 220 млн грн іноземних інвестицій.

Власник заводу бізнесмен Василь Капацина неодноразово звертався до ОГПУ, СБУ та Офісу президента у зв'язку з ситуацією, що склалася через рішення суду про арешт майна підприємства. На думку бізнесмена, це рішення є спецоперацією спецслужб держави-агресора, а ОГПУ ввели в оману й використовували з метою знищення стратегічного для України заводу.