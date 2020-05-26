Прокуратура Нідерландів, яка розслідує справу про катастрофу Boeing-777 рейсу МН17 в 2014 році на Донбасі, може долучити до матеріалів заяви одного з обвинувачених, терориста Ігоря Гіркіна (Стрєлкова).

Про це повідомила офіційна представниця відомства Брехт'є ван де Мосдейк, передає ТАСС. Йдеться про його заяви британській газеті The Times, в яких він заявив, що відчуває "моральну відповідальність" за загибель 298 осіб на борту збитого з російського "Бука" малайзійського лайнера.

"Інтерв'ю можуть бути додані до справи, яка дуже велика і містить найрізноманітніші документи. Однак поки не ясно, чи будуть певні інтерв'ю Гіркіна використані як докази. Я не можу сказати це зараз", – сказала представник прокуратури.

Прокуратура Нідерландів може долучити до справи MH17 заяви Гіркіна

У інтерв'ю Гіркін заявив, що оскільки він командував терористами і був учасником військового конфлікту, отже, повинен морально відповідати за те, що трапилося. При цьому, за його словами, збройні формування "ДНР" не мають відношення до краху авіалайнера.

На запитання кореспондента, чи можна витлумачити його слова як визнання того, що вина лежить на російських військових, Гіркін сказав, що "люди можуть тлумачити це як хочуть".

Нагадаємо, в окружному суді Гааги 8 червня відбудеться засідання у справі про катастрофу рейсу MH17.

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