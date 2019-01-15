''Проковтнув конвеєр'': на Волині трапилася страшна трагедія на виробництві

На підприємстві у Нововолинську, що на Волині, загинув 21-річний житель Володимира-Волинського.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліціїТак, попередньо з'ясовано, що під час роботи працівник підприємства потрапив під конвеєрну стрічку.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

"Комерсант"

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований топ-10 випадків, коли людина гинула від "рук" роботів.

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