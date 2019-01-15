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''Проковтнув конвеєр'': на Волині трапилася страшна трагедія на виробництві

1.8тЧитати матеріал російською

На підприємстві у Нововолинську, що на Волині, загинув 21-річний житель Володимира-Волинського.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліціїТак, попередньо з'ясовано, що під час роботи працівник підприємства потрапив під конвеєрну стрічку.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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''Проковтнув конвеєр'': на Волині трапилася страшна трагедія на виробництві

"Комерсант"

За даним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі був опублікований топ-10 випадків, коли людина гинула від "рук" роботів.

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Україна
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