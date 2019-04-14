|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

2.8тЧитати матеріал російською

У мережі обурилися через влаштоване окупантами Криму свято в Феодосії, присвячене 75-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Фотографіями із заходу поділилася в Twitter блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. "Весело-весело зустрінем ми "дідів", – написала в пості вона.

"Проклятий мордор використовує українських дітей у Криму в своїй брудній пропаганді. Це теж повинно бути розглянуто на суді в Гаазі", "Невже самим не гидко так себе принижувати?" "День побєдобєсія", – пишуть користувачі в коментарях.

Новини
"Звали Росію – вона прийшла": в Криму дагестанці жорстоко зарізали батька двох дітей
"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

twitter.com/KrimRt

"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

twitter.com/KrimRt

"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

twitter.com/KrimRt

"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

twitter.com/KrimRt

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Ілюстрація

Ілюстрація

24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "скрепне" свято, пов'язане з Другою світовою війною, окупанти влаштували в Керчі в анексованому українському Криму.

Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Користувачі мережі назвали святкування "шабашем в*ти" і обурилися через те, що дітям дали в руки зброю.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфліктросійська пропаганда
Місце
Україна
Теги
Новини КримуфотографииРосіядіти
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
34
8
Смішно
6
Цікаво
3
Сумно
20
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Макарский Александр
Макарский Александр
Лучше отмечать Победу чем фейковой голодомор
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
петухи мазепинские,это каких украинских детей используют,которым вы воду электричество и всё остальное перекрыли? Смешные вы и жалкие )))))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки