"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

У мережі обурилися через влаштоване окупантами Криму свято в Феодосії, присвячене 75-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

Фотографіями із заходу поділилася в Twitter блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. "Весело-весело зустрінем ми "дідів", – написала в пості вона.

"Проклятий мордор використовує українських дітей у Криму в своїй брудній пропаганді. Це теж повинно бути розглянуто на суді в Гаазі", "Невже самим не гидко так себе принижувати?" "День побєдобєсія", – пишуть користувачі в коментарях.

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

twitter.com/KrimRt

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Коментарі до посту

Ілюстрація 24 Канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "скрепне" свято, пов'язане з Другою світовою війною, окупанти влаштували в Керчі в анексованому українському Криму.

Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Користувачі мережі назвали святкування "шабашем в*ти" і обурилися через те, що дітям дали в руки зброю.

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