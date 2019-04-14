"Проклятий мордор використовує дітей": мережа обурило "побєдобєсіє" в Криму

У мережі обурилися через влаштоване окупантами Криму свято в Феодосії, присвячене 75-й річниці визволення міста від німецько-фашистських загарбників.
Фотографіями із заходу поділилася в Twitter блогер із ніком RoksolanaToday&Крым. "Весело-весело зустрінем ми "дідів", – написала в пості вона.
"Проклятий мордор використовує українських дітей у Криму в своїй брудній пропаганді. Це теж повинно бути розглянуто на суді в Гаазі", "Невже самим не гидко так себе принижувати?" "День побєдобєсія", – пишуть користувачі в коментарях.
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
twitter.com/KrimRt
Коментарі до посту
Коментарі до посту
Коментарі до посту
Феодосія- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 14 квітня 2019 р.
Весело-весело зустрінемо ми "Дідова"! https://t.co/I4rexSGXr1 pic.twitter.com/Wr80LcCnDV
Ілюстрація
24 Канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "скрепне" свято, пов'язане з Другою світовою війною, окупанти влаштували в Керчі в анексованому українському Криму.
Захід 11 квітня провели в мілітаристському стилі, крім того, в Керч прибув так званий Потяг перемоги. Користувачі мережі назвали святкування "шабашем в*ти" і обурилися через те, що дітям дали в руки зброю.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".