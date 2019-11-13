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13 листопада • оновлено в 16:41
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"Прокладка" в Офісі президента: новий поворот у скандалі з гучним затриманням

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В Україні черговий гучний скандал із хабарами. На цей раз на гарячому взяли главу департаменту Офісу президента Світлану Кондзелю і колишнього заступника екс-міністра культури України – Вікторію Лісничу.

За даними силовиків, жінки перебували в злочинній групі, яка вимагала $300 тис. за теплу посаду в НАК "Нафтогазі України".

OBOZREVATEL вивчав біографії фігуранток скандалу.

"Рішала" з ОП

Світлана Кондзеля працювала в різних відділах Адміністрації президента починаючи з 2005 року. На сьогоднішній день очолює департамент забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента Володимира Зеленського.

Світлана Кондзеля

Світлана Кондзеля

Фото з особистої сторінки в Facebook

За даними декларації, сім'ю Світлани Кондзелі "олігархічною" назвати складно. Чиновниця має квартиру в Крюковщине Київської області площею 86 м кв. і автомобіль Renault Latitude. Також має частку в кварті площею 114 м кв. у Львові.

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РБК-Україна

На чоловіка Світлани Валентина Машукова зареєстрований будинок площею 47 м кв. і земля на 2200 "квадратів" у с. Іванівка в Кагарлицькому районі Київщини.

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До серпня минулого року Валентин Машуков був власником ТОВ "Лючі" (код – 40629340) зі статутним капіталом $ 50 тис. яке займається оптовою торгівлею меблями, килимами та освітлювальними приладами. Сьогодні власником компанії є – Володимир Ярославович Кондзеля.

"Прокладка" в Офісі президента: подробиці гучного затримання

На своїй сторінці в Facebook Світлана Кондзеля практично нічого не пише про роботу. Зате регулярно публікує селфі з відпочинку і подорожей.

Світлана Кондзеля

Світлана Кондзеля

Фото з особистої сторінки в Facebook

Світлана Кондзеля відпочинку

Світлана Кондзеля відпочинку

Фото з особистої сторінки в Facebook

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Facebook Світлани Кондзелі

Між тим люди, знайомі з роботою в правоохоронних органах, сумніваються, що Кондзеля мала серйозну вагу в злочинному угрупованні. "Це" прокладка ", яку використовували втемну, - вважає наш співрозмовник.

Борець з корупцією

Біографія іншої підозрюваної у хабарі Вікторії Лісничої цікавіша. Ліснича в минулому – заступник екс-міністра культури України Михайла Кулиняка. Цю посаду вона займала з вересня 2010 по жовтень 2011 року. У січні 2012 року Кулиняк призначив її гендиректором Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Вікторія Ліснича

Вікторія Ліснича

ТСН

У серпні 2012 року Ліснича стала фігуранткою відразу декількох скандалів. Її звинуватили в безпідставних масових звільненнях, отриманні хабара, махінаціях з документами і підтримки "сірих" фінансових схем.

Зокрема, екс-модель Влада Литовченко-Прокаєва звинуватила Лісничу, що за пост заступника гендиректора Києво-Печерського заповідника та вимагала від неї $50 тис. хабара. Ліснича всі звинувачення відкидала.

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10 серпня Мінкульт звільнив Вікторію Лісничу з посади в зв'язку з грубими порушеннями трудового законодавства та умов контракту між нею і міністерством.

З 29 листопада 2012-го вона працювала на посаді заступника гендиректора заводу "Більшовик".

Вікторія Ліснича на зустрічі з екс-президентами України Леонідом Кравчуком і Віктором Ющенком

Вікторія Ліснича на зустрічі з екс-президентами України Леонідом Кравчуком і Віктором Ющенком

Фото: ГО "Міжнародний дипломатичний рада в Україні"

На сьогоднішній день Ліснича очолює громадську організацію "Міжнародна дипломатична рада в Україні", є керівником і засновником іншої ГО "Святиня-Берегиня". Також вона керівник і засновник стоматологічної клініки "Стабіліс" у Києві.

На завершення додамо, що в серпні 2012-го Ліснича була кандидатом в народні депутати по 223-му округу в Шевченківському районі. У своїй передвиборній програмі вона робила акцент на духовність і подолання хабарництва.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теми
Ексклюзив Новини Києва Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
Національне антикорупційне бюро України хабар НАК "Нафтогаз" Офіс президента
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