"Прокиньтеся! Це ж безкультур'я!" У Криму збунтувалися через дикість туристів

В анексованій Євпаторії (Крим) обурилися поведінкою туристів на вулиці, які використовують пам'ятки не за призначенням.

Про інцидент написала Євгенія К. в співтоваристві "Євпаторія: сьогодні" в соцмережі Facebook.

"Приїхали на театральну площу, біля бібліотеки, на левах фотографуються верхом, на постаменті Пушкіну висить дитина, висить внизу, тому що бюст на двометровій висоті, так би, мабуть, на голову заліз... йдемо по Дувановській, повз музей, на гарматах фотографуються верхом великі і малі... на якорі – верхи, мій старший, бачачи це, теж хоче залізти на гармату, кажу голосно привселюдно, що це не культурно, він таки не мавпа, яка лазить по деревах, а якщо мавпа, то йому не місце в місті!" – зазначила вона.

Туристи в Євпаторії "Євпаторія: сьогодні", Facebook

Туристи в Євпаторії "Євпаторія: сьогодні", Facebook

"Далі на кожному фонтані, на кожній скульптурі висять і сидять верхи... зробили коло, вийшли на паралельну вулицю, де стоять дитячі мультяшні герої, дуже милі, ніхто не може пройти повз, всі садять дітей або діти самі вже на них лізуть для фото.... Люди! Прокиньтеся! Це ж абсолютне безкультур'я! Ви опустилися! Які манери ви прищеплюєте дітям? У колоні машин в Євпаторію і з міста, половина номерів кримські! А ще засмутило, що в фонтанах так і миють ноги", – додала Євгенія.

У коментарях користувачі прокоментували масове безкультур'я. "Це нащадки Шарикова", "У галявини казок скульптура оленів так і стоїть з обламаними рогами. Чекає результату", "В Євпаторію з таким обслуговуванням вищий світ не поїде", – зазначили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму жорстко критикують громадян Російської Федерації, які вирішили переїхати на півострів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал