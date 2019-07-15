Пройшов всю війну: з'явилося відео прощання з убитим героєм України

У Дніпропетровській області поховали українського розвідника, який на передовій був із самого початку війна на Донбасі, Олександра Колодяжного.

За даними ТСН, 27 червня герой України підірвався на міні під час виконання бойового завдання, через два тижні помер (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Уточнюється, що 45-річний старший сержант 74-го розвідувального батальйону був на фронті з перших днів. Він пройшов всі гарячі точки Донбасу, став кавалером ордена "За мужність" і народним героєм України.

Олександр із позивним "Кол" був одним з тих, хто встановив прапор на будівлі терміналу Донецького аеропорту. Він переніс три поранення, але щоразу повертався на фронт, тому що не міг залишатися осторонь.

Установка прапора на будівлі ДАП Кадр з відео

"Всі йому говорили: Саша, залишайся – а він говорив: Ні, краще піду я, я вже пожив, мені 45 років, чим підуть молоді та гинутимуть. У мене досвід, і коли прийдуть молоді, нові хлопці – я їх всьому вчитиму", – зізналася колишня дружина Олександра Олена Антоненко.

Родичі і мати загиблого захисника насилу перенесли втрату. А молоді бійці зізналися, що Олександр був для них більше, ніж командир або наставник.

Похорон героя - товариші по службі кадр з відео

Після страшного поранення голови й тіла героя України доставили з-під Мар'їнки до київського шпиталю. 11 липня Колодяжний помер, так і не прийшовши до тями. Його поховали під військовий салют. У Олександра залишилася літня мама і 23-річний син.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в зоні ООС загинув воїн ЗСУ, старший солдат Володимир Салітра. 29-річний захисник України був родом з села Волиця Жовківського району Львівської області.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!