Відбулися криваві бої: найманці Путіна підозріло змінили тактику на Донбасі
За минулу добу, 15 квітня, російські окупанти тричі обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ немає.
Як повідомляє пресцентр штабу ООС, противник стріляв із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські захисники вогнем придушили ворожу атаку.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці обстріляли військових ЗСУ поблизу Попасної та Кримського.
У районі відповідальності ОТУ "Схід" противник напав на наші позиції поруч із селом Водяне.
"Об'єднані сили перебувають у постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну та невідворотну відповідь з боку українських захисників", – зазначено в повідомленні.
З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування РФ дев'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого двоє наших героїв отримали поранення.